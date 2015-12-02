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亚洲 | 2015年 12月 2日 星期三 08:49 BJT

《交易视点》台债10年券面临标售变数，后市偏多机会存在--元大证券

路透台北12月2日 - 台湾元大证券最新债市日评认为，目前交投人气主要聚焦在10年R券上，虽突破两个月的1.168%的压力区，但下周标售变数仍在，使得市场有些观望，若变数厘清，有机会往下来测试前波低点。

反观五年及冷券短端较有强烈需求，资金行情持续带动下，偏多格局不变，预估本周10年券104/12期 成交区间在1.12%-1.17%，五年券104/13期 则成交在0.70%-0.75%。(完) (整理 董永年; 审校 曾祥进)

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