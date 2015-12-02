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亚洲 | 2015年 12月 2日 星期三 08:43 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月2日

12月2日 - 
 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7514港元      )
                                                                                                                                                                                                             
 美股道琼工业指数周二收高168.43,或0.95%,报17888.35点.12月交易迎来了开门红，因医疗保健和消费类股反弹，且汽车销售数据暗                                                                                        
 示11月经济成长强劲。                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                             
 公司名称            ADR代码    收盘价     涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价                                                                                                                    
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                                                                                           
 -------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                       
 中海油                       113.210    2.13      41174             8.775      -0.62                                                                                                                        
 中国铝业                       7.990   -0.87       9577             2.477       0.71                                                                                                                        
 中国移动                      58.810    2.33     187116            91.172       0.85                                                                                                                        
 中国人寿                      17.440   -0.34     116789            27.037       0.51                                                                                                                        
 中石油                        72.570    1.91      24649             5.625      -0.44                                                                                                                        
 中石化                        62.770    1.44      28639             4.866      -0.30                                                                                                                        
 汇丰控股            <HSBC.K   40.650    1.88    1896816            63.019       0.59                                                                                                                        
 中电信                        49.620   -0.10       9039             3.846      -0.10                                                                                                                        
 中国联通                      12.450    0.00     181580             9.650      -0.30                                                                                                                        
 兖州煤业                       4.610    0.66       7270             3.573      -0.46                                                                                                                        
 华能国际                      36.660    3.09      25998             7.104       1.05                                                                                                                        
 南方航空                      38.210    3.19       4785             5.924       0.06                                                                                                                        
 东方航空                      27.250    0.93       5697             4.225       0.82                                                                                                                        
 中芯国际                       5.280    0.38       8464             0.819      -0.18

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