《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月2日

12月2日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7514港元 ) 美股道琼工业指数周二收高168.43,或0.95%,报17888.35点.12月交易迎来了开门红，因医疗保健和消费类股反弹，且汽车销售数据暗 示11月经济成长强劲。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 113.210 2.13 41174 8.775 -0.62 中国铝业 7.990 -0.87 9577 2.477 0.71 中国移动 58.810 2.33 187116 91.172 0.85 中国人寿 17.440 -0.34 116789 27.037 0.51 中石油 72.570 1.91 24649 5.625 -0.44 中石化 62.770 1.44 28639 4.866 -0.30 汇丰控股 <HSBC.K 40.650 1.88 1896816 63.019 0.59 中电信 49.620 -0.10 9039 3.846 -0.10 中国联通 12.450 0.00 181580 9.650 -0.30 兖州煤业 4.610 0.66 7270 3.573 -0.46 华能国际 36.660 3.09 25998 7.104 1.05 南方航空 38.210 3.19 4785 5.924 0.06 东方航空 27.250 0.93 5697 4.225 0.82 中芯国际 5.280 0.38 8464 0.819 -0.18