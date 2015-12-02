《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月2日

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
12月2日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7514港元 ) 美股道琼工业指数周二收高168.43,或0.95%,报17888.35点.12月交易迎来了开门红，因医疗保健和消费类股反弹，且汽车销售数据暗 示11月经济成长强劲。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 113.210 2.13 41174 8.775 -0.62 中国铝业 7.990 -0.87 9577 2.477 0.71 中国移动 58.810 2.33 187116 91.172 0.85 中国人寿 17.440 -0.34 116789 27.037 0.51 中石油 72.570 1.91 24649 5.625 -0.44 中石化 62.770 1.44 28639 4.866 -0.30 汇丰控股 <HSBC.K 40.650 1.88 1896816 63.019 0.59 中电信 49.620 -0.10 9039 3.846 -0.10 中国联通 12.450 0.00 181580 9.650 -0.30 兖州煤业 4.610 0.66 7270 3.573 -0.46 华能国际 36.660 3.09 25998 7.104 1.05 南方航空 38.210 3.19 4785 5.924 0.06 东方航空 27.250 0.93 5697 4.225 0.82 中芯国际 5.280 0.38 8464 0.819 -0.18
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。