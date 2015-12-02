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亚洲 | 2015年 12月 2日 星期三 08:56 BJT

《汇市简讯》欧元兑澳元下跌，澳洲GDP数据助长下行趋势

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* 欧元兑澳元开盘下跌0.7%，延续下行趋势，澳元因收益率/AAA评等吸引资金流入

* 澳洲GDP优于预期，澳元应声跳涨

* 动能研究，加上五日、10日和20日移动均线向下，偏空格局确立

* 欧元兑澳元下看1.4350，为5/8月升势的76.4%回档位

* 若收在下行的10日移动均线1.4668上方，后市料将盘整。

* 图表： link.reuters.com/cuj26w　(完)

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