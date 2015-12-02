全球金市：金价连续第三天上涨，因空头回补和美国制造业数据疲弱

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
美元疲软给金价提供了些许支撑，也给投资者空头回补的机会。周一数据显示，对冲基金和货币基金经理的纽约商品期货交易所(COMEX)黄金合约净空仓达到创纪录水准。
尽管近期上涨，黄金仍因美国日益接近升息而前景看空。
金价上月触及接近六年低点，且创下两年半内最大单月跌幅，因投资者认为利率升高将减弱黄金的避险需求。
荷兰银行周二维持看空2016年金价，主要基于美联储明年将缓慢升息的预期。荷兰银行并称，未来数月内金价可能跌破每盎司1,000美元。
芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周二表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)在12月会议上应使用手头的沟通工具，说清楚将逐步升息。
交易员将关注本周稍晚的欧洲央行政策会议以及美国就业数据。(完)
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(编译 杜明霞/李婷仪 审校 孙茉莉/张涛)
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。