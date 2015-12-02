全球金市：金价连续第三天上涨，因空头回补和美国制造业数据疲弱

美元疲软给金价提供了些许支撑，也给投资者空头回补的机会。周一数据显示，对冲基金和货币基金经理的纽约商品期货交易所(COMEX)黄金合约净空仓达到创纪录水准。

尽管近期上涨，黄金仍因美国日益接近升息而前景看空。

金价上月触及接近六年低点，且创下两年半内最大单月跌幅，因投资者认为利率升高将减弱黄金的避险需求。

荷兰银行周二维持看空2016年金价，主要基于美联储明年将缓慢升息的预期。荷兰银行并称，未来数月内金价可能跌破每盎司1,000美元。

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周二表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)在12月会议上应使用手头的沟通工具，说清楚将逐步升息。

交易员将关注本周稍晚的欧洲央行政策会议以及美国就业数据。(完)

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