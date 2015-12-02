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亚洲 | 2015年 12月 2日 星期三 09:19 BJT

中国保险：保险业1-10月原保费收入逾2万亿，同比增长19.7%--保监会

路透北京12月2日 - 中国保监会公布数据显示，今年1-10月，保险业实现原保费收入20,707.12亿元人民币，同比增长19.68%。

保监会网站发布的报告显示，其中，产险业务原保险保费收入6,505.66亿元，同比增长10.84%；寿险业务原保险保费收入11,627.07亿元，同比增长21.17%。 　　资金运用上，10月末保险资金运用余额106,061.64亿元，较年初增长13.66%。1-10月保险资金投资于股票和证券投资基金占比14.02%，较前三季度上升0.8个百分点；银行存款和债券余额占比为57.81%，较前三季度下降1.48个百分点。

此外，1-10月，保险业总资产118,341.35亿元，较年初增长16.49%。产险公司总资产17,662.89亿元，较年初增长25.61%；寿险公司总资产94,160.64亿元，较年初增长14.15%。（完）

(发稿 马蓉；审校 李贺/林高丽)

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