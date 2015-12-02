全球金属：必和必拓看好铜的长期前景，将降低成本并扩大产量

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透12月1日 - 矿业巨头必和必拓 总裁Daniel Malchuk周二表示，计划降低铜的生产成本，并扩大产量，他仍对长期需求增长持乐观看法。
Malchuk表示，该公司计划2017财年将铜生产成本降至每磅1.08美元，截至2016年6月财年的生产成本预计为每磅1.21美元。
“在这段时间，通过释放潜在产能，将有助于以极低的生产成本把集团的铜年产量提高至大约170万吨，”Malchuk在演说中表示。
必和必拓表示，预计2016财年生产150万吨铜，低于2015财年的170万吨。
他说，虽然近期铜市供应过剩打压了现货价格，但长期基本面颇具吸引力，支撑了公司乐观前景。
“未来，铜市可能需要扩大生产，这可能出现在这个十年后期，或下个十年早期，”Malchuk在电话会议上对记者表示，称BHP并没有“太执着于现货价格”。
11月铜价大跌10%，为1月以来最大月度跌幅，今年以来已经累计下跌近27%。
“如果看我们的铜业资产，这些资产可以运行好几十年。因此我们资产的价值并不取决于今天或是六个月以后的市场状况，而是取决于未来10年或20年的状况。”Malchuk表示。
(编译 李春喜 审校 戴素萍)
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。