全球金属：必和必拓看好铜的长期前景，将降低成本并扩大产量

路透12月1日 - 矿业巨头必和必拓 总裁Daniel Malchuk周二表示，计划降低铜的生产成本，并扩大产量，他仍对长期需求增长持乐观看法。

Malchuk表示，该公司计划2017财年将铜生产成本降至每磅1.08美元，截至2016年6月财年的生产成本预计为每磅1.21美元。

“在这段时间，通过释放潜在产能，将有助于以极低的生产成本把集团的铜年产量提高至大约170万吨，”Malchuk在演说中表示。

必和必拓表示，预计2016财年生产150万吨铜，低于2015财年的170万吨。

他说，虽然近期铜市供应过剩打压了现货价格，但长期基本面颇具吸引力，支撑了公司乐观前景。

“未来，铜市可能需要扩大生产，这可能出现在这个十年后期，或下个十年早期，”Malchuk在电话会议上对记者表示，称BHP并没有“太执着于现货价格”。

11月铜价大跌10%，为1月以来最大月度跌幅，今年以来已经累计下跌近27%。

“如果看我们的铜业资产，这些资产可以运行好几十年。因此我们资产的价值并不取决于今天或是六个月以后的市场状况，而是取决于未来10年或20年的状况。”Malchuk表示。