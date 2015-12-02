中国经济：推进农垦改革集团化为主导方向，建重要农产品基地--国务院

路透北京12月2日 - 中国国务院发布意见表示，进一步推进农垦改革发展，主要目标到2020年，打造一批具有国际竞争力的现代农业企业集团，建成一批稳定可靠的大型粮食、棉花、糖料、天然橡胶、牛奶、肉类、种子、油料等重要农产品生产加工基地，形成完善的现代农业产业体系。

新华社周二晚间刊发中共中央、国务院关于进一步推进农垦改革发展的意见指出，集团化是垦区改革的主导方向。有条件的垦区要整建制转换体制机制，建设大型现代农业企业集团。在确保国有资本控股前提下，积极引进战略投资者，依法推进集团公司股权多元化改革试点。

“围绕发挥国有经济主导作用，完善国有农业经济实现形式，以农业生产经营为主，走规模化发展道路，构建现代农业经营体系，促进一二三产业融合发展。”意见称。

意见并指出，用三年左右时间，将国有农场承担的社会管理和公共服务职能纳入地方政府统一管理，并基本完成农垦国有土地使用权确权登记发证任务；严禁擅自收回农垦国有土地使用权。

支持农垦企业按照有关规定参与国家大宗农产品政策性收储。以政府性资金为引导，鼓励符合条件的金融机构和农垦企业集团等投入，设立农垦产业发展股权投资基金。

同时，发挥农垦企业集团优势，建设国家大型优质安全食品生产供应基地，打造农业全产业链，实现农业持续增值增效；推进农业生产全程标准化，严格农业投入品准入，强化水土治理和环境监测，建立从田间到餐桌的农产品质量安全追溯体系。（完）

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