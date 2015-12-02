建信期货：中国期指空头主力逢低减仓

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
以下内容节选自12月2日的《期货日报》：
延续前日探底回升之势，昨日股市继续上冲，但力度已经减弱，成交量有所萎缩，上证50指数、沪深300指数与中证500指数分别上涨0.37%、0.71%、0.48%，期指持仓小幅上升，贴水幅度略微扩大。IF四份合约合计增仓324手至42185手，IH四份合约合计减仓85手至17004手，IC四份合约合计增仓142手至18074手。
操作上，由于在调整中空头主力持续减仓，前十主力持仓净多率上升，显示市场主力认为股市后期下跌空间有限，预计调整过后继续反弹的几率较大，建议投资者依托技术支撑位尝试做多。在跨品种套利方面，持仓分析显示IF优于IH，稳健交易者可尝试介入多IF1512合约空IH1512合约套利组合。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。