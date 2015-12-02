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亚洲 | 2015年 12月 2日 星期三 09:03 BJT

建信期货：中国期指空头主力逢低减仓

以下内容节选自12月2日的《期货日报》：

延续前日探底回升之势，昨日股市继续上冲，但力度已经减弱，成交量有所萎缩，上证50指数、沪深300指数与中证500指数分别上涨0.37%、0.71%、0.48%，期指持仓小幅上升，贴水幅度略微扩大。IF四份合约合计增仓324手至42185手，IH四份合约合计减仓85手至17004手，IC四份合约合计增仓142手至18074手。

　　操作上，由于在调整中空头主力持续减仓，前十主力持仓净多率上升，显示市场主力认为股市后期下跌空间有限，预计调整过后继续反弹的几率较大，建议投资者依托技术支撑位尝试做多。在跨品种套利方面，持仓分析显示IF优于IH，稳健交易者可尝试介入多IF1512合约空IH1512合约套利组合。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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