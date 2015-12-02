国泰君安期货：沪金沪银向下动能犹存

以下内容节选自12月2日的《期货日报》：

近期，黄金、白银基本维持底部盘整格局，目前依然徘徊于当前的振荡平台下沿。周一人民币纳入SDR，为维护人民币的相对稳定性，中国央行可能再度抛售美债，但我们认为，贵金属很难再现今年8月11日人民币大贬值时的反弹行情，年末美联储加息依然是大概率事件，金银向下动力犹存。

具体操作上，密切跟踪美国经济数据与美联储票委风向，黄金短期考验当前振荡平台下沿，COMEX黄金在1050—1070美元/盎司附近，沪金主力合约在217—220元/克附近；COMEX白银在14.0—14.2美元/盎司附近，沪银主力合约在3170—3220元/千克附近。(完)

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