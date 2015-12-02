《香港报摘》--其他报纸重要消息12月2日

**明报**

--近年中资觊觎香港上市公司股权，中航集团旗下A股上市公司中航资本，继数月前疑似透过向「红色商人」郑建明贷款，获取顺风清洁能源 及天成 股份抵押后，上月中再斥资逾3亿港元，入股创达科技 逾一成股权，持股量仅次于大股东黄观立。

--临近年尾，不少新股准备赶尾班车上市，但表现却见参差。今日挂牌的中地乳业 以下限1.2港元定价之余，昨日暗盘价更跌逾8%，每手2,000股，不计手续费，即每手蚀200港元。

**星岛日报**

--乐视副总裁及亚太区执行总裁莫翠天指出，在12月一定会公布最新的英超套餐计画。另外，有消息指，乐视将会最迟在12月中在港发布「英超手机」，并提供绑定英超赛事的优惠出机计画。

**苹果日报**

--2013年香港电讯 斥资189亿港元并购CSL，成为流动电讯市场的一哥，自此香港流动电讯市场进入长达一年多的加价期。不过，近日这趋势似乎有所改变迹象，例如香港电讯表面上仍是企硬不减价，但近日其实暗地已透过綑绑固网服务，送出免6个月月费的SIM卡，为行家带来减价压力。

**东方日报**

--监管机构严打买卖壳活动，继以「现金公司」不宜上市为由叫停内地富豪来港买壳后，近期港交所 再有「新招」追打卖壳活动。公司在卖壳前「瘦身」，配发其大部分业务，若出售资产相当于《上市规则》界定的「非常重大的出售事项」，会被视为等同将有关资产撤回上市，须事先获得独立股东批准有关出售，即至少须有75%投赞成票，及不多于10%反对票，变相增加卖壳的难度。

**文汇报**

--中铝国际 昨日公布，公司同意以4,998万元人民币的对价总额，收购久安地产持有的九冶建设之62.5%股权权益，交易以现金方式支付。

--中国全通 昨日公布，正考虑将显示器业务在联交所创业板进行潜在分拆及独立上市是否可行。显示器业务主要从事研发、生产及销售用作移动手机部件的显示器，如液晶显示（LCD）模组及多点电容式触控荧幕。（完）

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