格林大华期货：上海螺纹钢冬储行情无望再现

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
以下内容节选自12月2日的《期货日报》：
螺纹钢主力合约1605连续失守1800、1700点整数关口，再创新低，1600点关口已岌岌可危，失守的概率增大。
数据显示，10月全国粗钢日均产量为213.3万吨，仅高于7月212.39万吨/日的水平，为年内次新低。上半年月度平均日产均在220万吨之上，下半年以来，只有9月粗钢日产达到220.39万吨，其余三个月均没有超过220万吨/日，显示出自三季度开始，钢铁行业已经开始进行减产。
进一步分析粗钢日产数据，全国重点企业产量占总产量比重为80.63%，为年内最高水平，预示着中小型钢铁企业产量出现下降。不过，减产效果并不尽如人意。根据我的钢铁调研，10月和11月行业盈利水平不超过10%，意味着九成以上的企业是亏损的，市场上不断传来行业将减产的风声，但是企业开工率并未因亏损严重而出现大幅回落，截至11月末，行业高炉开工率为77.49%，钢铁行业集散地河北省高炉开工率则依然在83.8%。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。