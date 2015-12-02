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亚洲 | 2015年 12月 2日 星期三 09:08 BJT

格林大华期货：上海螺纹钢冬储行情无望再现

以下内容节选自12月2日的《期货日报》：

螺纹钢主力合约1605连续失守1800、1700点整数关口，再创新低，1600点关口已岌岌可危，失守的概率增大。

　　数据显示，10月全国粗钢日均产量为213.3万吨，仅高于7月212.39万吨/日的水平，为年内次新低。上半年月度平均日产均在220万吨之上，下半年以来，只有9月粗钢日产达到220.39万吨，其余三个月均没有超过220万吨/日，显示出自三季度开始，钢铁行业已经开始进行减产。

进一步分析粗钢日产数据，全国重点企业产量占总产量比重为80.63%，为年内最高水平，预示着中小型钢铁企业产量出现下降。不过，减产效果并不尽如人意。根据我的钢铁调研，10月和11月行业盈利水平不超过10%，意味着九成以上的企业是亏损的，市场上不断传来行业将减产的风声，但是企业开工率并未因亏损严重而出现大幅回落，截至11月末，行业高炉开工率为77.49%，钢铁行业集散地河北省高炉开工率则依然在83.8%。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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