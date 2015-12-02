格林大华期货：上海螺纹钢冬储行情无望再现

进一步分析粗钢日产数据，全国重点企业产量占总产量比重为80.63%，为年内最高水平，预示着中小型钢铁企业产量出现下降。不过，减产效果并不尽如人意。根据我的钢铁调研，10月和11月行业盈利水平不超过10%，意味着九成以上的企业是亏损的，市场上不断传来行业将减产的风声，但是企业开工率并未因亏损严重而出现大幅回落，截至11月末，行业高炉开工率为77.49%，钢铁行业集散地河北省高炉开工率则依然在83.8%。(完)