方正中期：郑棉反弹可期反转尚难

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
以下内容节选自12月2日的《期货日报》：
年初以来，郑棉一直在振荡下行通道中以1500元/吨的振幅运行。近期，价格已运行至该通道的下沿支撑位置，存在技术性反弹预期，但仍受到整体需求疲软等因素的影响，预计仍难以实现通道突围。
目前，郑棉1601合约价格为12130元/吨，而现货3128B价格为12960元/吨，期现价差为-830元/吨。而在之前10月19日时，棉花近月期现价差一度高达-1200元/吨，价差超过-1000元/吨后引发期市买兴，这在资金层面可得到一定佐证。其间郑棉主力净多不断攀升，10月中旬净持仓尚为净空，下旬转为净多。进入11月，大部分时间主力净多均维持在在1万—3万手上下徘徊，11月中旬时净多持仓达2.6万手，下旬下滑至1.9万手，近期净多持仓再度攀升至2.7万手，显示主力资金高抛低吸操作明显，这一点与美棉基本相似。在这种背景下，棉花价格以振荡运行为主。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。