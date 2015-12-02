方正中期：郑棉反弹可期反转尚难

年初以来，郑棉一直在振荡下行通道中以1500元/吨的振幅运行。近期，价格已运行至该通道的下沿支撑位置，存在技术性反弹预期，但仍受到整体需求疲软等因素的影响，预计仍难以实现通道突围。

目前，郑棉1601合约价格为12130元/吨，而现货3128B价格为12960元/吨，期现价差为-830元/吨。而在之前10月19日时，棉花近月期现价差一度高达-1200元/吨，价差超过-1000元/吨后引发期市买兴，这在资金层面可得到一定佐证。其间郑棉主力净多不断攀升，10月中旬净持仓尚为净空，下旬转为净多。进入11月，大部分时间主力净多均维持在在1万—3万手上下徘徊，11月中旬时净多持仓达2.6万手，下旬下滑至1.9万手，近期净多持仓再度攀升至2.7万手，显示主力资金高抛低吸操作明显，这一点与美棉基本相似。在这种背景下，棉花价格以振荡运行为主。(完)