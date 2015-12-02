银河期货：基本面支撑郑糖坚挺，以振荡偏多格局对待

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
以下内容节选自12月2日的《期货日报》：
即使在商品普跌的悲观格局下，白糖走势依旧非常坚挺，这与其基本面有很大关系。中长期来看，只要糖价在5000—6000元/吨的区域内，依然视为大振荡格局。波段走势上，价格连续拉升突破下跌趋势线压制，但短期在5600元/吨平台形成阻力，加上KDJ指标短节奏超买，出现高位回撤。短期下方在5450—5400元/吨一线，有一定的技术支撑。因此，仍以振荡偏多格局对待，但在未突破5600元/吨前，注意持仓节奏的灵活性。只有上涨突破5600元/吨，方可进行波段多单交易。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。