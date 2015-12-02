银河期货：基本面支撑郑糖坚挺，以振荡偏多格局对待

即使在商品普跌的悲观格局下，白糖走势依旧非常坚挺，这与其基本面有很大关系。中长期来看，只要糖价在5000—6000元/吨的区域内，依然视为大振荡格局。波段走势上，价格连续拉升突破下跌趋势线压制，但短期在5600元/吨平台形成阻力，加上KDJ指标短节奏超买，出现高位回撤。短期下方在5450—5400元/吨一线，有一定的技术支撑。因此，仍以振荡偏多格局对待，但在未突破5600元/吨前，注意持仓节奏的灵活性。只有上涨突破5600元/吨，方可进行波段多单交易。(完)