港报社评：人币入SDR香港挑战更严峻--经济日报12月2日

国基组织（IMF）昨宣布，明年十月一日人币将纳入特别提款权（SDR）货币篮子。中央势藉机加快人币国际化步伐，本港的独家人币业务窗口时间随之更短，港府与业界须尽速检讨、应变。

香港竞争更多 角色势亦有变

中央就人民币进入SDR从而提升人币作为国际储备货币的期望，昨终实现，虽然人币占SDR的比重较预期低，只10.92%，但已超越英镑与日圆，仅次于美元与欧元，成为第三大货币，是国际社会确认人币国际地位的标志，是人币国际化的重要里程碑。香港当然乐见人币国际化又迈进一大步，尤其SDR纳入人币可推动国际经贸与投资，更多地使用人币，香港作为最大的人民币离岸中心，相关业务可望受惠。然而，在乐见的同时，其实香港面对的挑战亦将大为增加。

此因中央很可能乘人币加入SDR的契机，加快人民币国际化、资本帐开放，以至内地金融市场开放的步伐，此对本港的人币业务环境将带来极大改变。中央六年多前初启人币国际化脚步，自然步步为营，以香港为唯一的试验场，待试验成功才逐步在其他境外地区复制，令香港不但可喝头啖汤，还相当时间内享有独市优势。

然而，中央经过近七年摸索，近期做法已出现变化。虽然中央仍主要借用香港的金融中心功能，但在向外推广上已大为加速，如人民银行已与33个国家和地区的央行签署双边货币互换协议、在19个国家和地区设立清算安排，一些新的人币业务就更未必先在香港试验，如人民银行票据就在伦敦首发，令香港不一定再有头啖汤之利。

速检讨谋应变 巩固领先地位

当中央藉人币加入SDR而再加速国际化，香港享有的先行优势只会更短，甚至因本港一些相对短处如债市发展落后等，或会有更多新业务改为在本港以外地区首先试行。换言之，本港人币离岸中心面对的竞争不但更多，角色亦势有变。

当然，香港现时仍有一些优势，例如本港人币资金池占全球约两万亿元流通人币的一半，规模暂远远抛离对手；一国两制令一些敏感度较高、较影响内地金融安全的新业务与改革，仍可能优先选香港试行；以至香港仍是内地企业与资金走出去、外地企业走进去的最佳跳板等。惟上述优势亦很可能日益消减，香港应如何取长补短、如何因应新形势作调整，都需要港府与业界尽快及经常检讨，积极应变，香港才能凭藉优势，尽快做强、做大、做广、做深人民币业务，以利争取在中长期仍保有最重要的人币离岸中心地位。（完）

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