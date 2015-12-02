国泰君安期货：现货偏强提振大连鸡蛋期货短线抗跌

近期，鸡蛋期货触底反弹，主力1605合约在触及3128元/500千克的短期低点后振荡上涨，本周一突破3300元/500千克的整数关口。受现货偏强提振，鸡蛋期货较为抗跌。

鸡蛋近月合约较现货高升水，以基准交割地山东德州的现货价格为例，目前1601合约期现价差为350元/500千克，随着交割月的临近，价差有回归的需求，高升水在一定程度上限制了近月合约的涨幅。