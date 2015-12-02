国泰君安期货：现货偏强提振大连鸡蛋期货短线抗跌

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
以下内容节选自12月2日的《期货日报》：
近期，鸡蛋期货触底反弹，主力1605合约在触及3128元/500千克的短期低点后振荡上涨，本周一突破3300元/500千克的整数关口。受现货偏强提振，鸡蛋期货较为抗跌。
鸡蛋近月合约较现货高升水，以基准交割地山东德州的现货价格为例，目前1601合约期现价差为350元/500千克，随着交割月的临近，价差有回归的需求，高升水在一定程度上限制了近月合约的涨幅。
总体来说，供应充裕、需求疲弱，长中期鸡蛋价格上涨空间有限。短期来看，现货12月中旬前易涨难跌，期货市场空头暂时回避为宜。（完）
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。