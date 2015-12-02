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亚洲 | 2015年 12月 2日 星期三 09:16 BJT

国泰君安期货：现货偏强提振大连鸡蛋期货短线抗跌

以下内容节选自12月2日的《期货日报》：

近期，鸡蛋期货触底反弹，主力1605合约在触及3128元/500千克的短期低点后振荡上涨，本周一突破3300元/500千克的整数关口。受现货偏强提振，鸡蛋期货较为抗跌。

　　鸡蛋近月合约较现货高升水，以基准交割地山东德州的现货价格为例，目前1601合约期现价差为350元/500千克，随着交割月的临近，价差有回归的需求，高升水在一定程度上限制了近月合约的涨幅。

总体来说，供应充裕、需求疲弱，长中期鸡蛋价格上涨空间有限。短期来看，现货12月中旬前易涨难跌，期货市场空头暂时回避为宜。（完）

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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