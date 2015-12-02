港报社评：人民币纳SDR创共赢，中国金融改革掀战幔--明报12月2日

国际货币基金组织（IMF）将人民币纳入为特别提款权（SDR）货币篮子，对中国而言是具有里程碑意义。这进程显示中国的经贸和金融实力全面获得国际认可，增加了话语权，并进一步与国际社会接轨。IMF的决定，显示国际储备货币大门已经向人民币敞开，不过，由于人民币在「自由兑换」和「广受欢迎」方面仍然有较大落差，中国在金融领域必须更深入改革，才有望使人民币真正国际化和相应提高国家的地位。

人币国际化初始阶段，成储备货币须先改革

2001年12月，中国加入世界贸易组织（WTO），以当年内地工业基础初具规模，不少人担心中国开放市场会使内地制造业被扼杀于萌芽状态。但是，事实证明中国加入WTO以来，内地工业腾飞、中国成为制造大国和奠定世界工厂的地位，新世纪以来综合国力迅速提升，与此有直接关系。

5年前，中国积极争取人民币成为SDR货币篮子，内地不少人将之与当年加入WTO相提并论，憧憬着促使中国更深入彻底改革，然后迎来国力的大迸发，成为名副其实的大国和强国。WTO与SDR是中国发展历程中的必考试题，也是国力提升必须跨过的坎。WTO之于中国，想像中的阻力反而成为助力，成就辉煌；形式上，SDR对中国的考验与WTO相同，要开放面对全世界，不过其内涵实质有很大不同，SDR涉及的并非货品往来，而是国际之间的金融博弈，性质之险峻并非WTO可比拟。

中国争取人民币「入篮」，主观上期望藉此将整体经济推上新台阶，但是客观上全球经济格局也需要人民币成为SDR篮子货币。现在中国是第一大贸易国、第二大经济体，多年以来吸引外资居首，而且人民币是全球第二大贸易融资货币、第四大支付货币、第七大国际储备货币。

据新华社报道，目前人民币已经被全球37个国家（地区）的央行类机构公开纳入为外汇储备，占比为1.9%；IMF经济学家表示，该组织「迫切需要中国，若不让人民币『入篮』，将使IMF缺乏合法性」。可见，IMF的决定可以创造共赢。特别是2008年金融海啸之后，以美国为首的各个经济金融组织拒绝改革，不肯给新兴经济体更多话语权，致使其代表性日益下降，人民币获接纳加入SDR，可纾缓这类组织僵化而衍生的失衡状态。

不过，人民币「入篮」之后能否创造共赢，主要视乎中国的金融改革会否成功。目前人民币的「自由使用」和「符合条件」程度，仅契合IMF的较低门槛，若要达到「自由兑换」和「广受欢迎」，仍然有很长一段路。可以说，人民币国际化仍然处于初始阶段，国际储备货币大门虽然敞开了，但是国际上使用人民币的多是与中国有关联的机构，第三方使用人民币的很少。如何做到「拿着人民币走遍天下」，端视中国经济转型和保持中高速增长，同样重要的是金融领域改革，例如资本帐开放、利率市场化和汇率形成机制更服膺市场规律等。

内地金融市场逐步开放，资金进出将更方便，金融安全风险势必升高，对中国而言，严格遵守国际规范、条例与确保金融安全可控之间，如何取得合理平衡，是严峻考验。金融世界的博弈，甚至可以决定一个经济体的兴衰。上世纪80年代，美国藉着「广场协议」迫使日圆升值，日本经济因而一沉不起20多年，迄今仍然复苏无望；人民币「入篮」而美国加息在即，意味着过去15年人民币对美元变相挂鈎结束，在中国必须开放资本帐之下，将受到强美元多大程度冲击，是未来一段日子金融世界的重要事项。

内地当局必须认识到：改革开放必然带来风险，中国发展提升之路不能因噎废食，这是对中国监管机构和当局改革决心的考验，也是大国崛起必须跨过的坎。

人币业务商机无限，港应发挥双向优势

内地金融改革走上不归路，意味着市场对人民币需求将会愈来愈大，而香港背靠大陆，又作为最大的离岸人民币中心，迎来的商机将愈来愈多。香港在大陆这波次金融改革攻坚战中，地位优势独一无二，如何发挥内引外联的双向优势，顺势将香港与全球人民币中心连接起来，进而成为人民币业务的国际枢纽，是摆在特区政府眼前的考卷。

或许大家要有心理准备：内地的金融改革不会是一条坦途，其间必然跌跌碰碰，例如随着中国经济下行，预期人民币短中期仍会贬值等，从投资角度而言，风险不言而喻。人民币「入篮」未见即时给投资者带来什么好处，但是人民币国际化和成为储备货币带来的商机，可以用「无限」来形容；谁掌握即将到来的大变局，就有机会成为赢家，这是人民币「入篮」释出来的信息。（完）

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