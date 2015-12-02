港报社评：人民币加入SDR，中国与世界双赢--文汇报12月2日

国际货币基金组织（IMF)11月30日宣布，将人民币纳入特别提款权（SDR)货币篮子。人民币储备货币地位正式得到认可，是中国经济深度融入全球经济金融体系的重要里程碑。此举将进一步推动中国深化金融改革，扩大资本市场开放，续写中国与世界经济双赢新篇章。

站在人民币国际化进程的新起点，机遇与挑战并存。中国经济的健康稳定发展，是人民币国际化的前提保障。中国应充分抓住融入世界金融体系的历史机遇，在国际金融体系中更自信地发挥建设性作用，提升在国际金融体系的话语权，助推「一带一路」实施，强化香港在全球离岸人民币业务中心地位。

人民币成功跻身国际储备货币行列，既是中国经济不断发展、加快金融改革的具体成果，也是IMF对中国开放金融市场、改革货币体系的高度认可，代表国际社会对中国融入全球金融体系、发挥更积极作用的期待。人民币入篮，势必加速人民币的国际化进程，利好中国企业「走出去」，增强中国金融机构的国际竞争力，助推中国经济；另一方面，促使中国资本市场开放，为国际金融机构提供更多投资机会，令全世界一同分享人民币国际化的红利。

此外，人民币加入SDR，增加了IMF成员储备资产的选择范围，推动了国际储备体系的多元化，有助完善国际货币体系。可以说，人民币获得全球化的「身份证」，对中国和世界是双赢。

当人民币纳入SDR货币篮子后，预计包括全球央行、主权财富基金以及188个IMF的成员国，都将增持人民币作为其外汇储备的组成，全球投资者也有更多诱因持有和使用人民币作为结算货币。然而，人民币国际化毕竟处于初级阶段，人民币要从「自由使用」到「自由兑换」，从「符合条件」到「广受欢迎」，仍有很长的路。尤其是未来中国央行如何应对汇率波动和大规模跨境资本流动带来的风险，如何在未来资本项目可兑换程度提高的情况下，确保国家金融安全，需要透过加快金融改革逐一解决。

有声音担心人民币入篮后，贬值压力升温。事实上，人民币汇率的走势取决于中国经济，只要中国经济持续稳步增长，人民币汇率就能稳定在一个合理均衡的水准上。中国自2001年加入WTO后，人民币汇率表现稳健的事实证明，人民币有信心、有能力走好国际化之路。

香港与内地有密切的经贸联系，又是全球最大的离岸人民币业务中心。人民币加入SDR，大幅提升人民币在国际舞台上的地位，对香港全球离岸人民币业务中心地位和作用无疑是一剂强心针，香港人民币业务规模及各方面金融业务都可望增长，有利进一步巩固香港国际金融中心的地位。（完）

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