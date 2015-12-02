港报社评：免成暖化重灾区，华矢志加强减排--星岛日报12月2日

百多国高层云集巴黎商讨应付全球暖化危机之际，北京陷入超过世界衞生组织标准限度一百倍的雾霾中，益显内地加强减少碳排放的逼切需要。 北京雾霾天气严重到白天恍如黑夜，高楼地标恍如变戏法般从人们的视野消失，儿童医院满是呼吸病发的孩子。雾霾不止浓罩北京，广袤五十三万平方里的华北都受影响。 造成雾霾的细悬浮粒子，来源是企业及车辆排放，以及入冬大量家庭烧煤炭取暖，而这些污染能源，同样是促使地球暖化的因素。在巴黎举行的联合国气候峰会，各国磋商减排共识，避免地球气温不断上升带来的灾难。 本港今年经历了有史以来最热的夏季、最温暖的立冬。世界气象组织指，今年可能是全球历来最热的一年。在气候峰会前，环保组织纷纷发表全球暖化的研究报告，其中美国「气候中心」推算：二百年后地球气温如果升四度，香港会被海水淹没，而全球受影响最大的十个城市，中国占四个，除了香港，还有上海、天津和浙江台州。 清雾霾应从源头入手 现时全球排放量居首的中国，痛下决心加强减排力度。北京雾霾可能包括其他原因，有环保专家估计，当局为了防范沙尘暴，在北京外围到内蒙种植了几重防风林，从外吹来的沙尘少了，但是内部产生的尘粒却不够风吹散。 悬浮粒子比沙尘对人体伤害大，有北京居民希望砍掉防风林，让风把细小悬浮粒子吹散。不过，从减排角度来看，这是治标不治本。正本清源，应从减少用煤，增加使用洁净能源手，减少产生悬浮粒子。困难在于煤价比洁净能源廉宜，解决之道要设法把洁净能源的成本降低至具有市场竞争力的水平。 中国在今次气候会议表现积极，二十个国家在峰会首日宣布推行「创意使命」运动，在未来五年把投放在洁净能源研究和发展的总资金倍增至七百八十亿港元，微软创办人盖兹等二十八位富豪，成立「突破能源联盟」来推销「创意使命」提出的方案，印度发起一百二十一国组成「全球太阳能联盟」，未来十五年动用七万八千亿港元投资于太阳能科技，都有中国政府或企业家参与。 迎难而上为排量封顶 中国在全球碳排放量居首，原因是人口多，人均排放量则居第九，低于美加等发达经济体。中国向来的立场是发达国家不应强求发展中国家削减总排放量，窒碍这些国家改善经济和人民生活，中国愿意按照每单位生产总值来减少碳排放量。 今次峰会前，中国则承诺到十五年后为总体排放量封顶。按照中国的发展计画，国家在五年后达到「全面小康」，十五年后建成「共同富裕社会」，人民处于中等至高等收入水平，有能力承担更强的减排任务。这个目标，加上现时呈现的污染代价，将逼使国家加速改变以前粗放型经济增长模式，纵使面对种种既得利益挑战，都要迎难而上。（完）