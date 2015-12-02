全球矿业：即将迎来更多大规模资产减记--贝莱德

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透伦敦12月1日 - 贝莱德(Blackrock) 自然资源部门投资主管Evy Hambro周二表示，由于金属价格下滑，矿业公司将迎来新一波资产减记和削减派息的高峰。
不过Hambro认为，全球最大的矿业集团必和必拓(BHP Billiton) 或可维持对股东的派息。
“总体来说，现金流缺乏将给派息带来压力，但一些公司还是有办法做到，”他在伦敦矿业与投资大会(Mines and Money conference)上说。
“必和必拓自1935年以来没有削减过股息。如果作出这样的决定，那管理层和董事会实在是够大胆的。”
越来越多人臆测，必和必拓将一改之前派息逐年递增的做法，特别是在巴西矿难之后。
Hambro认为，在整体行业中，矿山的现存价值与铜和锌等金属价格的不断下跌并不同步。
汤森路透/核心商品CRB指数 今年下跌约20%，上月还跌至13年低点。
“无疑会有更多的减记...未来会有一些相当大规模的减记”，他说。
Hambro还表示，矿业需要进一步减产，但光靠减产并不能推高价格，因为中国需求复苏也很关键。
“减产方面还没有开始，需要做更多的工作。需求方面见不到什么希望，因此许多公司不可避免要进行自救。”
贝莱德是全球最大的资产管理公司，截止9月底旗下管理的全球资产规模达4.5万亿(兆)美元。(完)
(编译 郑茵 审校 王兴亚)
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。