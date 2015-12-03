专栏节选： 美国即将升息下的新思惟--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自12月3日出版的当期「老谢开讲」专栏) 除了美国即将升息，中国、日本、欧洲央行都将持续宽松，全球四大经济体呈现「一收缩，三宽松」的现象，这是二○○八年爆发金融海啸以来，各国以QE（量化宽松货币政策）救经济的第一个大转向，而这也给一六年全球投资带来更大不确定的挑战，这是全球投资人必须面对的第一个课题。

**出口普遍衰退，原物料国重伤**

其中几个方向特别值得注意，一是全球出口都衰退，这当中进口衰退幅度远大于出口，进一步造成各国经常帐顺差拉大，中国前十个月顺差将近三兆元人民币。全球贸易结构出现巨大改变，也看出全球经济的质变与量变。

在金融海啸之前，全球经济靠着中国作为世界工厂，带动金砖四国经济，以固定资产投资拉动经济成长，中国对原物料需求也造成商品价格大涨，这其中最具代表性的是生产要素的贵金属，如镍价大涨到每吨五一八○○美元；铜价也大涨到一○一八九美元；另外是铁矿石、燃煤价格大涨带动波罗的海指数（BDI指数）在○八年一度拉升到一一七九三点，最近惨跌到四九八点，跌幅高达九五．七％，散装货运价格如此跌法，这是十分不可思议的一件事。

从BDI指数大跌，也预告全球过去靠着基础建设拉动的旧经济已暂告一段落，中国经济调结构，从中国国家主席习近平喊出「一带一路」，这是在为消化过剩产能的旧经济寻找出海口；而中国国务院总理李克强喊出的「中国制造二○二五」及「互联网+」，更是在为新经济路线定调。

一五年其实是新旧经济转折的一个风口，最具代表性的是○一年由「金砖之父」欧尼尔（Jim O'Neill）高喊的「BRICs」（金砖四国），今年高盛宣布终结。

全球股市都出现旧经济殒落，新经济崛起的痕迹，上期我谈到韩国新经济崛起，也可以看到韩国过去旧经济下滑的痕迹。像过去几年，韩国最大钢铁厂浦项的股价从六十三．三万韩元跌到十六．五五万韩元；韩进重工从一二二五○韩元跌到五九五○韩元；现代汽车从二十七．二五万韩元跌到十二．三万韩元；但是韩国在生技、文创、化粧品、电商网路的产业则快速崛起。

即使是新经济挂帅的美国，也看出产业巨变的痕迹，像蓝色巨人IBM股价从二一五．九美元惨跌到一三一．七五美元，市值只剩下脸书一半都不到；全美最大通路商沃尔玛（Wal-Mart）股价快速崩落，如今市值比起最大电商亚马逊（Amazon）足足少了一千多亿美元，可见，未来是长江后浪推倒前浪的新时代。

**重工业殒落，电动车、电商奔驰**

过去撑起经济大柱的重型产业，未来可能都要面对阵痛与调整，例如，台湾最大玻璃厂台玻，一九九○年股价曾经大涨到一八八元，今年却一度跌到一○．六五元，原来台玻已出现连续三年的亏损，今年前三季本业亏损达二十四．九二亿元，情势仍在恶化中。

同样是最大钢铁厂中钢，今年前三季本业获利一一一．六七亿元，几乎是去年的一半，中钢在金融海啸前，一年可赚六○○亿元以上，现在即将步入损益两平窘况；今年十月单月税前盈利只有一．○九亿元。二○○○年台湾第一次政党轮替后，后来当上中钢董事长的郭炎土曾说，钢铁业进入黄金十年，现在看起来，全球钢铁业的苦日子会很久。

在新经济奔驰、旧经济调整的道路上，可以看出靠商品原物料出口的国家经济陷入困难调整，例如BDI指数大跌，预告生产铁矿石、燃煤为大宗的澳洲经济面临空前挑战。过去几年，澳洲数度降息，澳币兑美元从最高的一．○八元跌到○．六九元。

最惨的是有一半商品卖给中国的巴西，过去八季，GDP（国内生产毛额）有四季出现负成长，利率拉升到将近一五％，巴西政坛暗潮汹涌，推倒总统罗赛芙的声音此起彼落，所有过去靠原物料出口造成经济奔驰的国家，都将面临前所未有的挑战。

那么，一六年全球投资人必须面临以下的变数考验，首先是美国升息的挑战。美国是第一个祭出QE的国家，如今失业率从九．八％降到五％，各项经济指标明显好转；美国也率先让QE功成身退，现在美国祭出升息动作，等于明白向全世界昭告，美国经济已摆脱「吃奶嘴」的阶段，重新进入升息轨道。

但是，这只是美国独有的景象，其他经济体仍必须靠QE来撑住大局，在这种局面下，大家可以想像，美国纵然升息，幅度与力度都不会太大。

美国升息可能进一步推高美元，近日美元指数又升抵一○○．二七，又回到今年二月美元高位附近，美元太强势会影响美国出口，这是美国最不乐见的。一六年第一道习题会是美国升息后美元的走向，大家必须观察全球有多少热钱到美元资产来避险，这对美股、美债及美元走向都会有大的影响。

以美股为例，美国从○八年金融海啸后，美国股市已持续七年的牛市，以十一月三十日的收盘价一七七一九．九二点来计算，一五年美股走了十一个月，道琼指数仍小跌○．五八％。简单来说，美股是在高档震荡格局，一六年最好的情况是美股继续维持高档整理格局，美股大涨恐怕不易，这其中，苹果市值一度超越七○○○亿美元，如今成长似乎到尽头。

一五年美国出现谷歌、微软再起，亚马逊、脸书新崛起，及特斯拉（Tesla）、 网路串流媒体Netflix奔驰的景象，这张新经济地图，可能随着更多独角兽企业，像UBER、AIRBNB加入IPO（首次公开发行）行列，让美国新经济版图更蓬勃发展。我定义一六年全球股市都是选股不选市的格局，也就是指数空间不大，个股变化万千。

**精品吹熄灯号，健康主调成形**

中国的情况会更乐观一些，一五年是中国股市登峰的一年，上证涨到五一七八．一九一点，深证也写下三一五六．九六一点的历史天价，中国股市爆出一天超过二．一八兆人民币的超级天量，这波全民皆股的局面到六月中国证监会收紧两地市场，造成股市狂跌，今年下半年中国股市进入休养生息阶段。

下一个带动中国的经济动能，将转向消费。过去三十年，中国作为世界工厂已经付出很惨痛的代价，现在全国笼罩在雾霾中，环境遭到巨大破坏，进入一六年，中国在绿能、环保的支出将加码，这是产业调结构新方向，包括新能源车。

另外，中国人快速致富的炫耀消费逐渐转向，过去最受瞩目的精品业纷纷吹起熄灯号，路易威登（LV）最近把广州丽柏广场的旗舰店关闭，香奈儿（CHANEL）在中国原来有二十二家店，目前关掉一半，普拉达（PRADA）、GUCCI纷纷关掉门市，取而代之的，是中国人追求美丽与健康的主调性逐渐成形。

上周我提及韩国AMORE PACIFIC及日本的高丝（KOSE）都是化粧品公司，这意味了中国消费大军过去抢购名表、精品包包的习性，已转而追求美白化粧品。从而让自己变得更美丽，中国人追求消费的质量精进，大家可能更认真追求自我生活品质的提升。

也就是说，中国人有钱后，大家会去追求更优质的食材，像有机蔬菜、新鲜食材，或是让自己变得更健康的运动项目，甚至是文化的提升。像诚品在苏州开店，就形成了一个新的消费浪潮，这是未来投资人必须注意的新变化。

**亮点：连结中国新消费、生技**

一六年的投资新思惟，还必须注意到全球股市的牛市已维持相当长的时间，像美股已进入第七年牛市，东协国家也是如此，但今年印尼、菲律宾、泰国等市场都出现显着拉回，股市回档加上货币贬值，很容易引发投资人惨赔的重伤害。

而进入一六年，对台湾也是变数最大的一年，首先是再一次政党轮替可能已成定局。

目前民进党主席蔡英文声势遥遥领先，连带牵动国会是不是也将政党轮替？未来由蔡英文领导的政府团队，如何面对新的两岸关系？以及美国总统大选后的美台关系，台湾都在关键的转捩点上。

一五年证所税绕了三年冤枉路，再度走回原点，大家期待证所税废除后的外逃资金回流，不过，三年前开征证所税随之而来的富人税，及台湾独具一格的股利政策，仍然有调整的空间。

因为中国经济快速崛起，两岸经济快速统合，租税是经济活动最重要游戏规则，台湾的租税若高过中国太多，将引发更多资金外逃，就像中国股市本益比高，台股本益比太低，很容易出现中资企业廉价买台湾企业的现象。

一六年的台股，可能也是选股不选市的格局，一方面是美元走高，台币趋贬，外资不会继续大幅加码台股，其次是台湾过去单脚依靠电子代工撑起台湾经济与股市半边天，但红色供应链形成，电子硬体制造与中国短兵相接，台湾处在不利的一方，台湾股市过去电子股囊括七、八成的成交比重，未来盛况不再，台股指数很难有发挥的空间。

不过，台湾的产业也将加速转型，那些连结中国新消费力的产业，以及国家政策奖励的生技业将成市场新亮点。只有以全新思惟面对一六年的复杂变数，才有机会脱颖而出。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。