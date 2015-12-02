基金观点：商品熊市还将持续三年，铜和金料续跌--Orion Resources

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
Lewnowski也预计油价有更多下行压力。目前布兰特原油 约为每桶44美元。
Orion Resources管理约20亿美元资产。
**不顾后果的资本**
参加这场会议的其他投资者和矿业高层也对近期愈后情况看法黯淡，称有必要进一步减产和关闭产能。
“我们还将经历很多痛苦，”Randgold Resources 执行长Mark Bristow说。
“我们仍处于否认期...待在这个阶段越久，锻炼康复时间就会越长。”
他说，部分问题在于，投资者没有狠下心来切断黄金企业的资金。
“不顾后果的资金，又能让行业硬撑多久呢？我们仍发现有投资者想加倍押注，但我认为那是没有指望的。”(完)
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。