基金观点：商品熊市还将持续三年，铜和金料续跌--Orion Resources

Lewnowski也预计油价有更多下行压力。目前布兰特原油 约为每桶44美元。

Orion Resources管理约20亿美元资产。

**不顾后果的资本**

参加这场会议的其他投资者和矿业高层也对近期愈后情况看法黯淡，称有必要进一步减产和关闭产能。

“我们还将经历很多痛苦，”Randgold Resources 执行长Mark Bristow说。

“我们仍处于否认期...待在这个阶段越久，锻炼康复时间就会越长。”

他说，部分问题在于，投资者没有狠下心来切断黄金企业的资金。