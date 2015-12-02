美国数据：10月小型企业贷款指数降至131.7--PayNet

路透12月2日 - 周三公布的数据显示，美国小企业10月减少举债，这说明在美国联邦储备理事会(美联储/FED)即将开始升息之际，未来几个月的经济增长可能趋弱。

10月汤森路透/PayNet小型企业贷款指数降至131.7，9月下修至137.9。该指数10月较上年同期下滑0.2%，为2013年3月以来首见按年下降。

PayNet总裁Bill Phelan表示，小企业“收起号角，蓄势待发”。他说，预期中的美联储升息以及明年美国总统大选之前的不确定性，可能会令企业主暂不冒险。

该指数6月创纪录新高；从历史上看，小企业借贷指数同未来两到五个月的美国国内生产总值(GDP)增长相关联。

美国第三季经济环比年率为增长2.1%；根据亚特兰大联邦储备银行设计的最新模型，本季经济增长率料将放慢至1.4%。

美联储料将在本月稍晚升息。央行通常会利用升息来拖慢经济增长并抑制通胀。

PayNet另外公布的数据显示，10月拖欠超过30天的贷款比重为1.44%。

PayNet向250家以上美国主要贷款机构搜集实时贷款信息，包括贷款发放以及违约等。(完) (编译 徐文焰；审校 杜明霞)