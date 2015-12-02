美国数据：10月小型企业贷款指数降至131.7--PayNet

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透12月2日 - 周三公布的数据显示，美国小企业10月减少举债，这说明在美国联邦储备理事会(美联储/FED)即将开始升息之际，未来几个月的经济增长可能趋弱。
10月汤森路透/PayNet小型企业贷款指数降至131.7，9月下修至137.9。该指数10月较上年同期下滑0.2%，为2013年3月以来首见按年下降。
PayNet总裁Bill Phelan表示，小企业“收起号角，蓄势待发”。他说，预期中的美联储升息以及明年美国总统大选之前的不确定性，可能会令企业主暂不冒险。
该指数6月创纪录新高；从历史上看，小企业借贷指数同未来两到五个月的美国国内生产总值(GDP)增长相关联。
美国第三季经济环比年率为增长2.1%；根据亚特兰大联邦储备银行设计的最新模型，本季经济增长率料将放慢至1.4%。
美联储料将在本月稍晚升息。央行通常会利用升息来拖慢经济增长并抑制通胀。
PayNet另外公布的数据显示，10月拖欠超过30天的贷款比重为1.44%。
PayNet向250家以上美国主要贷款机构搜集实时贷款信息，包括贷款发放以及违约等。(完) (编译 徐文焰；审校 杜明霞)
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。