《路透晚报》--12月2日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：推进农垦改革集团化为主导方向，建重要农产品基地--国务院

中国国务院发布意见表示，进一步推进农垦改革发展，主要目标到2020年，打造一批具有国际竞争力的现代农业企业集团，建成一批稳定可靠的大型粮食、棉花、糖料、天然橡胶、牛奶、肉类、种子、油料等重要农产品生产加工基地，形成完善的现代农业产业体系。

--《焦点》中国需壮大海外人民币使用者数量，以真正实现“可自由使用”

国际货币基金组织(IMF)决定将人民币纳入其储备货币篮子，这对于中国政府而言是一大胜利，但IMF对于人民币通过“可自由使用”评估的认定结果并不能带来多大的金融影响，除非中国政府能吸引更多人使用人民币。

【金融】

--中国保险：保险业1-10月原保费收入逾2万亿，同比增长19.7%--保监会

中国保监会公布数据显示，今年1-10月，保险业实现原保费收入20,707.12亿元人民币，同比增长19.68%。其中产险业务原保险保费收入10.84%；寿险业务同比增长21.17%。

【固定收益】

--中国债市：企业债发行条件再放松，但短期发行量难见明显提升

中国国家发改委进一步放宽企业债融资条件，发文称将简化企业债券审报程序，信用优良企业发债豁免委内复审环节；同时放宽信用优良企业发债指标限制，债项级别为AA及以上的发债主体（含县域企业），不受发债企业数量指标的限制。

--中国债市动态：现券收益率受期货引领稍降，五年续发国债结果符预期

中国银行间债市周三早盘依旧没有明确方向，现券收益率仅在走升的国债期货带领下稍降，利率互换也变动微弱。一级市场上，五年期续发国债中标结果接近预期，无惊亦无喜。

--中国货币市场：回购利率微降流动性充裕，IPO高峰期已过预期向好

中国银行间市场周三早盘主要回购利率较上日微幅下行。交易员表示，近期大行出资较为充分，且央行通过逆回购及定向工具稳定流动性预期，市场平稳度过IPO申购高峰期，预计后半周资金面压力将进一步趋缓。

--新债招标：中国五年续发国债收益率2.8577%，接近预期--业内人士

业内人士周三透露，中国财政部上午招标续发行的280亿元人民币五年期固息国债，中标收益率2.8577%，接近此前2.87%的市场预测均值。边际中标收益率为2.8922%，投标倍数2.28倍。

--路透调查：中国债市年末调整风险加大，牛市收官待看明年

汤森路透中国固定收益市场展望2015年第12期的参与机构预期，央行12月维持基准利率不变，但降准预期仍然较高；本月银行间资金利率预期上涨，同时债券收益率全面看涨，年末债市调整风险加大。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘持稳，银行对敲冲交易量致成交放大

人民币兑美元即期周三早盘继续持稳，中间价在美指影响下小升但仍在三个月低位。交易员称，入篮SDR后人民币走势平稳，虽人民币贬值预期较强，但市场忌惮监管层干预慎开头寸，短期料延续僵持窄幅整理。

--离岸人民币：菲律宾央行称考虑增持人民币资产

菲律宾央行周三表示，在国际货币基金组织(IMF)将中国人民币纳入储备货币篮子后，菲律宾央行考虑增持人民币资产，以使外汇储备多元化。

--中国金融：9月CRI指数小跌，入篮SDR将为跨境使用保持活跃提供动力--中行

按市值计中国第四大银行--中国银行最新发布跨境人民币指数（CRI）显示，今年9月中国银行CRI指数为310点，较上月小幅回落11个点，虽暂时脱离记录新高，但仍为该指数公布来的次高水平；主因跨境使用小幅回落，但人民币纳入SDR，将为其跨境使用保持活跃提供新动力。

--离岸人民币：人民币期货成交创9月初来最高，汇率波动料增加--港交所

人民币如期入篮SDR，香港交易及结算所称，美元/人民币期货在入篮前夕的周一录得3,007张合约成交(名义金额3.01亿美元)，是9月初以来最高水平。人民币入篮后，离岸人民币/在岸人民币汇率波动料会增加。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升2.3%创一个月最大单日涨幅，金融、地产股领涨

中国股市沪综指周三收升2.3%，创一个月最大单日涨幅，并为连续第三日上涨，金融、地产板块领涨大盘。分析师称，本轮打新高峰期已过，新股发行给资金面带来的压力出现缓解，今日资金集中流入权重股，对指数上涨贡献较大，而中小盘个股出现大面积调整，市场风格切换或难持续，后市继续向上空间有限。

--路透专访：瑞银看好中国资产管理业务发展机遇，冀明年介入阳光私募

中国资本市场对外开放正在逐步展开，国际知名银行瑞银集团看好中国资产管理市场的巨大机遇，正积极申请国内各类业务牌照。在其中国合资公司刚获得QDIE（合格境内投资者境外投资）资格后，瑞银又将目光瞄准尚未对外资开放的阳光私募。

--《焦点》亚太并购交易额突破1万亿美元大关，中国银行业者错失良机

中国科技和电信企业的跨境并购交易激增，推动亚太地区并购交易额首次突破1万亿美元大关；但大陆银行业者却错失了良机，因为他们在并购顾问领域远远落后于国际同行。

--美国个股：Facebook计画在台湾设立首座亚太数据中心--台湾官员

台湾政府官员周三表示，社群网路业巨擘Facebook正评估在台湾投资100亿台币(3亿美元)兴建首座亚太数据中心的可能性，加入谷歌的行列。

--企业并购：雅士利以1.5亿欧元向法国达能收购多美滋中国全部股权

中国婴幼儿奶粉生产商--雅士利国际周三宣布，将以1.5亿欧元（约12.3亿港元）代价，向主要股东之一的法国达能收购从事婴幼儿配方奶粉业务的多美滋中国全部股权。

--中国个股：阳光保险举牌承德露露等三家上市公司，看好其发展前景

多家A股上市公司获中国阳光保险集团子公司举牌。承德露露、京投银泰、中青旅三家公司分别公告称，阳光财险和阳光人寿合计持有承德露露和京投银泰股份均超过5%，阳光人寿持有中青旅股份亦超过5%，举牌原因均为看好这三家公司的发展前景。

--中国个股：国信证券增提融资类坏账准备1.5亿元，今年净利因此减逾1亿

中国大型券商--国信证券周三公告，基于审慎性原则和融资类业务风险性质，公司决定对融资类业务坏账准备计提方法进行变更；预计将增加提取该类业务坏账准备1.5亿元人民币，今年净利润因此减少1.15亿元。

--中国个股：申通快递169亿元资产借壳艾迪西，有望成快递第一股