《香港重要政经日程》--12月2日-12月14日

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
================== 今日重要政经消息=================
12月2日（周三）
-- 中地乳业 首日挂牌。
-- 亚洲证券业与金融市场协会(ASIFMA)年会。
--11:00 安永中港并购诈骗风险媒体见面会。
--11:00 道富环球2016年投资展望记者会。
--11:00 贝莱德2016年投资展望记者会。
--15:00 思捷环球 股东周年大会。
--15:00 上置集团 股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
12月3日（周四）
-- 公布11月份日经香港PMI。
-- 青岛银行 首日挂牌。
-- 亚洲证券业与金融市场协会(ASIFMA)年会。
--14:15 东方汇理资产管理2016年投资展望记者会。
--15:00 施罗德2016年宏观经济前景展望记者会。
12月4日（周五）
--10:00 李宁 股东特别大会。
--15:00 凤凰卫视 股东特别大会。
--15:00 冠中地产 股东周年大会。
12月7日（周一）
--锦州银行 首日挂牌。
12月10日（周四）
-- 中国能源建设 首日挂牌。
-- 丰盛机电 首日挂牌。
12月11日（周五）
--10:00 四环医药 在中国举行股东周年大会。
--14:30 玖龙纸业 股东周年大会。
*12月14日（周一）
-- 中国再生医学 公布中期业绩。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。