金属期市：伦铜持稳，市场寄望中国当局出台行业扶持举措

中国10家最大的铜生产商周二发布联合倡议书，一致同意2016年将采取减少精铜产量35万吨，并联合要求政府收储铜。此前已有其他金属业要求政府干预，以支撑跌至数年低点的金属价格。

矿业巨头必和必拓 总裁Daniel Malchuk周二表示，计划降低铜的生产成本，并扩大产量，他仍对长期需求增长持乐观看法。

周二公布的多项调查显示，全球11月制造业成长仍保持疲弱，因新接订单速度放缓。 (完)

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