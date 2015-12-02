金属期市：伦铜持稳，市场寄望中国当局出台行业扶持举措

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
中国10家最大的铜生产商周二发布联合倡议书，一致同意2016年将采取减少精铜产量35万吨，并联合要求政府收储铜。此前已有其他金属业要求政府干预，以支撑跌至数年低点的金属价格。
矿业巨头必和必拓 总裁Daniel Malchuk周二表示，计划降低铜的生产成本，并扩大产量，他仍对长期需求增长持乐观看法。
周二公布的多项调查显示，全球11月制造业成长仍保持疲弱，因新接订单速度放缓。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/张涛；审校 徐文焰/龚芳)
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。