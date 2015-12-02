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货币新闻 | 2015年 12月 2日 星期三 10:18 BJT

芝加哥期市：美国大豆期货延续涨势至第三日，接近五周高位

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 471.50 0.00 +0.00% -0.84% 498.94 23

CBOT玉米 373.25 -0.50 -0.13% +0.27% 377.93 53

CBOT大豆 891.00 1.75 +0.20% +1.14% 874.74 73

CBOT稻米 $11.72 $0.00 +0.00% -1.60% $12.06 37

美国原油 $41.65 -$0.20 -0.48% +0.00% $43.43 45

汇率

欧元/美元 $1.062 -$0.001 -0.08% +0.56%

美元/澳元 0.731 -0.001 -0.14% +1.18%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译/审校 徐文焰/王兴亚/孙茉莉/龚芳)

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