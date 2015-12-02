中国债市动态：现券收益率受期货引领稍降，五年续发国债结果符预期

路透上海12月2日 - 中国银行间债市周三早盘依旧没有明确方向，现券收益率仅在走升的国债期货带领下稍降，利率互换也变动微弱。一级市场上，五年期续发国债中标结果接近预期，无惊亦无喜。

业内人士稍早透露，财政部上午招标续发行的280亿元人民币五年期固息国债，中标收益率2.8577%，接近此前2.87%的市场预测均值。

华南一券商交易员称，早盘现券收益率小幅下行，因“在期货(上涨)引领下，买盘热情提升。”

他并表示，尽管现券后市向好预期未改，但临近年末，市场大举做多的动力受限，近日仅多跟随国债期货走势展开波动。

剩余期限近10年的国债150023券最新报价 在3.0450%/3.0200%，上日尾盘3.06%/3.04%；相近期限国开债150218券最新报价 在3.44%/3.42%，上日尾盘3.45%/3.42%。

对于新债结果，华北一银行交易员指出，基本在预期之内，对二级市场影响十分有限。