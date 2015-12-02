中国债市动态：现券收益率受期货引领稍降，五年续发国债结果符预期

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透上海12月2日 - 中国银行间债市周三早盘依旧没有明确方向，现券收益率仅在走升的国债期货带领下稍降，利率互换也变动微弱。一级市场上，五年期续发国债中标结果接近预期，无惊亦无喜。
业内人士稍早透露，财政部上午招标续发行的280亿元人民币五年期固息国债，中标收益率2.8577%，接近此前2.87%的市场预测均值。
华南一券商交易员称，早盘现券收益率小幅下行，因“在期货(上涨)引领下，买盘热情提升。”
他并表示，尽管现券后市向好预期未改，但临近年末，市场大举做多的动力受限，近日仅多跟随国债期货走势展开波动。
剩余期限近10年的国债150023券最新报价 在3.0450%/3.0200%，上日尾盘3.06%/3.04%；相近期限国开债150218券最新报价 在3.44%/3.42%，上日尾盘3.45%/3.42%。
对于新债结果，华北一银行交易员指出，基本在预期之内，对二级市场影响十分有限。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1603 早盘收报100.125元，较上日结算价上涨0.16%；10年期国债主力合约T1603 收报99.005元，较上日结算价升0.28%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。