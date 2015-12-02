台湾汇市：台币早盘实质汇价放量微跌，受外资积极汇出拖累

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北12月2日 - 台币兑美元 周三早盘实质汇价放量区间微跌。汇银人士称，尽管美元从波段高位稍有回弱，且台股续涨靠向8,500点，但外资积极汇出拖累台币实质汇价走弱，一度跌向32.725。
他们指出，台北外汇开盘一小时成交量4.01亿美元，交投十分热络，主要消化外资强劲的美元买需，不过在32.700上方仍见部分美元卖需；今日台币实质汇价料暂在32.700上方趋弱整理。
〞外资一早拼命买美元。〞一位大型官股商银交易员说。
另位民营银行交易员则称，最近台币跟离岸人民币联动较深，今日台币实质汇价才会随离岸人民币续弱，且早盘外资汇出量能扩大，令台币主要交投区间偏跌。
本地时间10:15，韩元兑美元 报1,158.4，上日收在1,158.0；台股加权指数 则涨0.26%。
台币早盘实质交易区间落在32.660-32.725；上日在32.550-32.700。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘稍有缩减；目前一个月美元/台币远汇 报32.715/32.745，上日收在32.665。
交易员预测今日主要实质交易区间：
• 32.660-32.750
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在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。