台湾汇市：台币早盘实质汇价放量微跌，受外资积极汇出拖累

路透台北12月2日 - 台币兑美元 周三早盘实质汇价放量区间微跌。汇银人士称，尽管美元从波段高位稍有回弱，且台股续涨靠向8,500点，但外资积极汇出拖累台币实质汇价走弱，一度跌向32.725。

他们指出，台北外汇开盘一小时成交量4.01亿美元，交投十分热络，主要消化外资强劲的美元买需，不过在32.700上方仍见部分美元卖需；今日台币实质汇价料暂在32.700上方趋弱整理。

〞外资一早拼命买美元。〞一位大型官股商银交易员说。

另位民营银行交易员则称，最近台币跟离岸人民币联动较深，今日台币实质汇价才会随离岸人民币续弱，且早盘外资汇出量能扩大，令台币主要交投区间偏跌。

本地时间10:15，韩元兑美元 报1,158.4，上日收在1,158.0；台股加权指数 则涨0.26%。

台币早盘实质交易区间落在32.660-32.725；上日在32.550-32.700。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘稍有缩减；目前一个月美元/台币远汇 报32.715/32.745，上日收在32.665。

交易员预测今日主要实质交易区间：

• 32.660-32.750

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