欧元汇率：明年欧元兑美元有望反弹至1.20，不要做空欧元--富国分析师

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透伦敦12月1日 - 富国资产管理(Wells Fargo Asset Management)首席投资策略师Jim Paulsen表示，到明年年底，欧元兑美元最高或涨至1.20美元。
这种与众不同的观点，是建立在该分析师认为欧元区与美国的经济增长差距缩小，以及大宗商品价格反弹将削弱美元的信念之上的。
现在看来，今年欧元贸易加权汇率料将录得1999年欧元问世以来最大的年线跌幅。多数分析师预计欧元明年将进一步下跌。
例如，高盛和德意志银行分析师对2017年欧元兑美元汇率的预估分别为跌至0.80和0.85美元。
根据美银美林，迄今为止全球金融市场上最热门的交易就是做多美元，或押注美元上涨。
但Paulsen称，今年油价挫跌、很多欧元区国家财政撙节措施终结、欧洲央行今年3月启动了1万亿欧元的“量化宽松”购债刺激计划，这些因素都将给欧元区19国的经济增长带来积极影响。
“这应会增加欧元买兴，促使投资者卖出美元，”Paulsen周二在伦敦表示。“明年的这个时候，我们可能会看到欧元兑美元涨至1.15，甚至1.20。”
欧元兑美元 本周触及七个月新低1.0555，多数分析师预计明年的某个时候欧元兑美元会跌破平价。
Paulsen的观点使他属于汇丰首席全球外汇策略师David Bloom的阵营。Bloom也预期明年欧元将走强，有望反弹至1.20美元。
Paulsen称，美元总是在美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始升息时下跌，而如果明年大宗商品价格反弹，则美元走低几乎将是确定无疑的。大宗商品价格与美元存在反向关联。
美联储料将于本月稍后升息，为2006年以来的首次，并将在2016年全年继续逐步升息。Paulsen预计，明年美国经济将继续以大约2.5%的速度增长，10年期美债收益率有可能达到3.75%。
明年欧元区经济增速将放缓，但与美国之间的差距将收窄，因为今年的刺激举措对经济的影响将显现出来。
“欧元区与美国很像，但要滞后两年，”Paulsen说。(完) (编译 王颖; 审校 白云)
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。