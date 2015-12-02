澳新汇市：澳新货币持于数周高点附近，受GDP和乳品价格提振

数据显示，澳洲第三季经季节调整后实质GDP较前季成长0.9%，创下第24年无衰退的佳绩。

而且2.5%的按年增幅超过多数发达国家，也超出了预期2.4%的增幅。

“整体而言，澳洲央行将可能受到这一最新数据的鼓舞，不过按年增幅回归趋势水平还有很长一段路要走，”CommSec经济学家Savanth Sebastian称。

银行间市场利率期货<0#YIB:>暗示，澳洲央行明年3月底前降息的概率为28%，低于数据公布前的34%。

新西兰元兑美元 一度涨至一个月高位0.6690，受到全球乳品价格上涨提振。最新报0.6663。

周三上午稍早进行的两周一次的拍卖会上，全球乳品价格反弹，结束三连跌局面。不过分析师警告称，在全球供应高企的背景下，任何长期回升之路都将可能较为缓慢。(完)

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