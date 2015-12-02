澳新汇市：澳新货币持于数周高点附近，受GDP和乳品价格提振

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
数据显示，澳洲第三季经季节调整后实质GDP较前季成长0.9%，创下第24年无衰退的佳绩。
而且2.5%的按年增幅超过多数发达国家，也超出了预期2.4%的增幅。
“整体而言，澳洲央行将可能受到这一最新数据的鼓舞，不过按年增幅回归趋势水平还有很长一段路要走，”CommSec经济学家Savanth Sebastian称。
银行间市场利率期货<0#YIB:>暗示，澳洲央行明年3月底前降息的概率为28%，低于数据公布前的34%。
新西兰元兑美元 一度涨至一个月高位0.6690，受到全球乳品价格上涨提振。最新报0.6663。
周三上午稍早进行的两周一次的拍卖会上，全球乳品价格反弹，结束三连跌局面。不过分析师警告称，在全球供应高企的背景下，任何长期回升之路都将可能较为缓慢。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/刘秀红；审校 张涛)
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。