亚洲经济：通用汽车委托进行研究显示，东南亚国家需进一步开放市场

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
* 东盟内一些关税已经“大幅”降低--研究
* 但关税降低的效果被有关汽车零部件和组装的本地行业政策所抵消
路透北京12月2日 - 一项研究显示，尽管东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)反复承诺，并且已付出多年的努力欲将东南亚整合为单一市场，但东盟对自由贸易仍有抵触而且阻碍进口，这令一些跨国企业受挫。
由美国通用汽车 委托并出资进行的这项研究表明，东盟协调贸易与投资规定的努力没有取得进展。
咨询机构Oxford Economics在研究中发现，东盟内部针对汽车等进口产品的关税普遍“大幅”下降，但其效果被行业政策所抵消。这些行业政策通过税收和其他激励措施促进产品销售，但要求较高的零部件国内生产比例，从而令进口产品在竞争中处于不利位置。
通用汽车委托进行的研究显示，自从全球金融危机爆发以来，东盟内部非关税措施势头增强。根据研究，2009-13年间，东盟成员国采取了190项额外的非关税举措，其中印尼实施75项，越南39项，泰国27项，马来西亚16项。
研究指出，这对该地区经济成长构成拖累，而且不利于就业。研究并称，如果取消所有这些举措，东盟内五个最大的经济体经济增长将提高0.5个百分点，而且会创造出50多万个新的就业岗位。
GM International负责政府关系和公共政策的副总裁Matt Hobbs表示，如果东盟成为真正的单一市场，那么到2018年将成为全球第六大汽车市场。
“如果将所有东盟成员国加在一起，成为一个统一的区域，那么东盟将成为更具竞争力的全球生产基地，”他补充说。(完)
(编译 徐文焰/杜明霞；审校 张若琪)
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。