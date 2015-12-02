台湾债市：10年券殖利率早盘下跌，跟随美债偏多走势

路透台北12月2日 - 台湾10年104/12期增额公债 发行前交易殖利率周三早盘走低。交易员指出，美债走势偏多，激励多方测试1.13%前波压力区，但逢低也遭遇停利盘及空方反击，令殖利率跌幅缩减。

他们表示，若104/12R殖利率收盘未能正式攻克1.13%，短线可能面临反弹压力，但因市场资金浮滥，上方空间也相当有限。短线可能在小幅区间内盘整等候下周二(8日)的标债结果。

〞多单拼命踹，半小时就爆了105亿(台币)的量。〞一位证券商交易主管说。

另一票券商交易主管则称，虽然有美债偏多，台债短券殖利率近期下滑等利多的加持，但10年券在1.13%面临的压力不小，多方纵然有突破意图，但预料下方空间也不大。

本地时间10:51时，五年券104/13期 弹0.15基点至0.7125%，成交量4亿台币；10年券104/12R殖利率跌0.95基点至1.1325%，成交量为171.5亿台币；至于台股加权指数 则涨0.14%。

交易员预估，今日104/13期殖利率区间在0.70-0.72%；104/12R期则在1.125-1.145%。

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