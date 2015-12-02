台湾债市：10年券殖利率早盘下跌，跟随美债偏多走势

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北12月2日 - 台湾10年104/12期增额公债 发行前交易殖利率周三早盘走低。交易员指出，美债走势偏多，激励多方测试1.13%前波压力区，但逢低也遭遇停利盘及空方反击，令殖利率跌幅缩减。
他们表示，若104/12R殖利率收盘未能正式攻克1.13%，短线可能面临反弹压力，但因市场资金浮滥，上方空间也相当有限。短线可能在小幅区间内盘整等候下周二(8日)的标债结果。
〞多单拼命踹，半小时就爆了105亿(台币)的量。〞一位证券商交易主管说。
另一票券商交易主管则称，虽然有美债偏多，台债短券殖利率近期下滑等利多的加持，但10年券在1.13%面临的压力不小，多方纵然有突破意图，但预料下方空间也不大。
本地时间10:51时，五年券104/13期 弹0.15基点至0.7125%，成交量4亿台币；10年券104/12R殖利率跌0.95基点至1.1325%，成交量为171.5亿台币；至于台股加权指数 则涨0.14%。
交易员预估，今日104/13期殖利率区间在0.70-0.72%；104/12R期则在1.125-1.145%。
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--美国债市：公债价格上扬，因美国数据令人失望 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。