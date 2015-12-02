日本股市：日经指数震荡小跌，但仍守在20,000点上方

“过去几个交易日的走势一直有些动荡，还有些脱节，部分是因为最近有数个节日假期，而且受到月末资金活动的影响。”瑞信的日本股票销售部主管Stefan Worrall说道。

“市场自9月末以来展开相当大的反弹，但在美联储会议召开前仍处于备战状态。我们已经严阵以待了很长一段时间，这造成了巨大的紧张和波动，现在则到了对决时刻。”

夏普 劲升4.8%，此前日本读卖新闻报导称，国家支持的基金产业革新机构(INCJ)正考虑买入其多数股权。

针对日本国内市场有很大曝险的股票类别表现优于大盘，因投资者在短期寻求防御和避险。东证的建筑类分项指数 早盘上涨1.5%，得益于东急建设 大涨5.3%。