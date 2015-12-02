韩国金融市场：韩股因出口股下跌而承压韩元略贬，关注欧洲央行会议

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
现代汽车 及其关联公司起亚汽车 分别下跌0.7%和1.1%，尽管11月销售数据不错。二者联手在全球汽车销量榜排名第五。
外资接近中午时在韩国股市卖超1,881亿韩元(1.624亿美元)，令大盘承压。
韩国三年期公债12月合约 上涨0.03点至109.25。
0243GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,158.9 1,158.0
日圆/韩元 9.4220/300 9.3961
韩国公债期货 * 109.25 109.22
韩国综合股价指数 2,020.81 2,023.93
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙国玉/王颖/徐文焰；审校 张若琪/王兴亚/龚芳)
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。