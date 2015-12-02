企业并购：雅士利以1.5亿欧元向法国达能收购多美滋中国全部股权

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透香港12月2日 - 中国婴幼儿奶粉生产商--雅士利国际 周三宣布，将以1.5亿欧元（约12.3亿港元）代价，向主要股东之一的法国达能 收购从事婴幼儿配方奶粉业务的多美滋中国全部股权。
雅士利的声明称，公司将悉数以现金支付收购代价。收购除多美滋中国全部股权外，还包括根据商标许可协议、专利许可协议及商标转让协议将向多美滋中国许可或转让的权利。建议收购须获得中国商务部批准。
此交易为落实达能、雅士利及蒙牛乳业 三方在今年7月签署的谅解备忘录，达能拟向雅士利出售其所持多美滋中国的全部股权，并使用收购所获取的对价，通过中粮乳业投资认购蒙牛乳业发行的股份。
不过，今天发出的声明中，蒙牛乳业公布，在考虑所有有关因素后，蒙牛乳业将不会根据谅解备忘录向达能新加坡发行任何新股份。
蒙牛乳业股价由7月公布上述谅解备忘录后至今累计下跌约三成半。
达能亚洲持有雅士利25%股权，而蒙牛为持有雅士利51.04%股权的控股股东。
多美滋中国截至2014年底的总资产值及净资产值分别约5.25亿元及负10.51亿元人民币；2014年度的除税及非经常项目后亏损7.71亿元。
雅士利表示，多美滋中国主要在一、二线城市销售，尤其是华东地区如上海、南京、合肥。由于受到其品牌的限制，雅士利在该等城市的市场份额相对较低，收购将使公司渗入该等一、二线城市。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。