中国金融：9月CRI指数小跌，入篮SDR将为跨境使用保持活跃提供动力--中行

路透上海12月2日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行 最新发布跨境人民币指数（CRI）显示，今年9月中国银行CRI指数为310点，较上月小幅回落11个点，虽暂时脱离记录新高，但仍为该指数公布来的次高水平；主因跨境使用小幅回落，但人民币纳入SDR，将为其跨境使用保持活跃提供新动力。

该报告称，9月全国经常项下和直接投资项下跨境人民币结算金额9,460亿元，环比微降3.6%。8月人民币汇率市场波动带来人民币支付量突增，随着9月境内外人民币汇率波动逐步回归常态，人民币在全球支付结算中的使用份额较8月下降0.54个百分点，重回全球第五大支付货币。

报告并指出，离岸市场人民币利率和汇率走势趋稳，人民币外汇交易更为活跃。9月以来CNH和CNY汇率点差由人民币汇改后的近千点收窄到200点左右，离岸市场3月期人民币拆借利率水平也由高位回落。英国央行近期公布的数据显示，人民币占英国外汇交易的比重从2010年的0.5%提高到2015年的1.8%，显示了人民币在金融市场使用的日益频繁。

“人民币加入特别提款权（SDR），为人民币跨境使用保持活跃提供新的动力。”报告称。

北京时间12月1日凌晨，IMF执行董事会投票决定将人民币纳入SDR货币篮子，与美元、欧元、英镑和日圆，一道构成特别提款权货币篮子，人民币在SDR篮子中的权重为10.92%，将于2016年10月1日起生效。

报告认为，人民币被正式纳入SDR，预期未来IMF成员国的货币当局将增持人民币作为储备，这将有力促进人民币从支付货币向投资和储备货币发展。

今年9月，中国银行CRI指数为321点，较8月劲升42个点，创出历史新高，也是公布数据以来首次突破300关口。（完）

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