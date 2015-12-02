中国金融：9月CRI指数小跌，入篮SDR将为跨境使用保持活跃提供动力--中行

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透上海12月2日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行 最新发布跨境人民币指数（CRI）显示，今年9月中国银行CRI指数为310点，较上月小幅回落11个点，虽暂时脱离记录新高，但仍为该指数公布来的次高水平；主因跨境使用小幅回落，但人民币纳入SDR，将为其跨境使用保持活跃提供新动力。
该报告称，9月全国经常项下和直接投资项下跨境人民币结算金额9,460亿元，环比微降3.6%。8月人民币汇率市场波动带来人民币支付量突增，随着9月境内外人民币汇率波动逐步回归常态，人民币在全球支付结算中的使用份额较8月下降0.54个百分点，重回全球第五大支付货币。
报告并指出，离岸市场人民币利率和汇率走势趋稳，人民币外汇交易更为活跃。9月以来CNH和CNY汇率点差由人民币汇改后的近千点收窄到200点左右，离岸市场3月期人民币拆借利率水平也由高位回落。英国央行近期公布的数据显示，人民币占英国外汇交易的比重从2010年的0.5%提高到2015年的1.8%，显示了人民币在金融市场使用的日益频繁。
“人民币加入特别提款权（SDR），为人民币跨境使用保持活跃提供新的动力。”报告称。
北京时间12月1日凌晨，IMF执行董事会投票决定将人民币纳入SDR货币篮子，与美元、欧元、英镑和日圆，一道构成特别提款权货币篮子，人民币在SDR篮子中的权重为10.92%，将于2016年10月1日起生效。
报告认为，人民币被正式纳入SDR，预期未来IMF成员国的货币当局将增持人民币作为储备，这将有力促进人民币从支付货币向投资和储备货币发展。
今年9月，中国银行CRI指数为321点，较8月劲升42个点，创出历史新高，也是公布数据以来首次突破300关口。（完）
更多内容可以参考：here (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。