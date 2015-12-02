中国汇市：人民币早盘持稳，银行对敲冲交易量致成交放大

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
* 人民币早盘持稳，中间价小升
* 入篮SDR影响已消化
* 维稳预期仍在市场情绪谨慎
* 银行对敲冲交易量致成交放大
路透上海12月2日 - 人民币兑美元即期 周三早盘继续持稳，中间价在美指影响下小升但仍在三个月低位。交易员称，入篮SDR后人民币走势平稳，虽人民币贬值预期较强，但市场忌惮监管层干预慎开头寸，短期料延续僵持窄幅整理。
交易员指出，今日客盘较前两日大幅减少，年底对敲交易致成交放大 ，市场情绪谨慎致汇价平稳。临近年底银行面临交易量考核压力，趁汇价平稳对敲致成交量放大，半日成交量逾160亿美元，超越11月多日全日成交量。
“往上买没有动力，往下又下不去。如果做空（人民币），看这几天的情况也下不去，有央妈在。最近可能都在附近僵持，除非某天有很大的结汇客盘。”一股份行交易员指出。
“交易中心对所有银行的交易量都有考核，有排名，年底了大家就都冲一冲。”他并指出。
另一股份行交易员指出，加入SDR后预计人民币仍将对美元缓慢贬值，但短期内央行会强化管理。
北京时间11:59，人民币兑美元 即期报6.3988元，上日收报6.3986元。今日人民币兑美元中间价 报6.3958元，上日中间价为6.3973元。人民币兑美元即期成交额 为164.78亿美元，上日半日为105.68亿美元。
中国国家发改委进一步放宽企业债融资条件，发文称将简化企业债券审报程序，信用优良企业发债豁免委内复审环节；同时放宽信用优良企业发债指标限制，债项级别为AA及以上的发债主体（含县域企业），不受发债企业数量指标的限制。
全球汇市方面，美元周二下跌，因美国制造业数据萎缩和欧洲经济数据强劲，拖累美元兑一篮子主要货币从八个半月高位回落。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6475元, 上日尾盘为6.647元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4378/6.4383元, 上一交易日尾盘报6.4478元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3986。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。