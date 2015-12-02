中国汇市：人民币早盘持稳，银行对敲冲交易量致成交放大

* 人民币早盘持稳，中间价小升

* 入篮SDR影响已消化

* 维稳预期仍在市场情绪谨慎

* 银行对敲冲交易量致成交放大

路透上海12月2日 - 人民币兑美元即期 周三早盘继续持稳，中间价在美指影响下小升但仍在三个月低位。交易员称，入篮SDR后人民币走势平稳，虽人民币贬值预期较强，但市场忌惮监管层干预慎开头寸，短期料延续僵持窄幅整理。

交易员指出，今日客盘较前两日大幅减少，年底对敲交易致成交放大 ，市场情绪谨慎致汇价平稳。临近年底银行面临交易量考核压力，趁汇价平稳对敲致成交量放大，半日成交量逾160亿美元，超越11月多日全日成交量。

“往上买没有动力，往下又下不去。如果做空（人民币），看这几天的情况也下不去，有央妈在。最近可能都在附近僵持，除非某天有很大的结汇客盘。”一股份行交易员指出。

“交易中心对所有银行的交易量都有考核，有排名，年底了大家就都冲一冲。”他并指出。

另一股份行交易员指出，加入SDR后预计人民币仍将对美元缓慢贬值，但短期内央行会强化管理。

北京时间11:59，人民币兑美元 即期报6.3988元，上日收报6.3986元。今日人民币兑美元中间价 报6.3958元，上日中间价为6.3973元。人民币兑美元即期成交额 为164.78亿美元，上日半日为105.68亿美元。

中国国家发改委进一步放宽企业债融资条件，发文称将简化企业债券审报程序，信用优良企业发债豁免委内复审环节；同时放宽信用优良企业发债指标限制，债项级别为AA及以上的发债主体（含县域企业），不受发债企业数量指标的限制。

全球汇市方面，美元周二下跌，因美国制造业数据萎缩和欧洲经济数据强劲，拖累美元兑一篮子主要货币从八个半月高位回落。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6475元, 上日尾盘为6.647元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4378/6.4383元, 上一交易日尾盘报6.4478元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3986。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。