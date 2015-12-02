中国货币市场：回购利率微降流动性充裕，IPO高峰期已过预期向好

路透上海12月2日 - 中国银行间市场周三早盘主要回购利率较上日微幅下行。交易员表示，近期大行出资较为充分，且央行通过逆回购及定向工具稳定流动性预期，市场平稳度过IPO申购高峰期，预计后半周资金面压力将进一步趋缓。

“(资金面)整体还好，七天需求比较旺盛，隔夜还是一如既往的比较松；后两天没有新股了应该还会更加宽松，”上海一券商交易员表示。

中国货币网数据显示，周二(12月1日)银行间质押式回购总成交为26,943.50亿元，隔夜品种成交量为24,496.13亿元，双双创下单日新高。

华东一银行交易员表示，感觉今日部分大行隔夜资金的融出力度有所加大。自从上度降准之后，基于央行将维持资金利率于低位的预期，银行备付金留存水平普遍偏低，市场上资金量充裕。

他认为，在本月中旬年关临近之前，预计货币市场不会出现太大压力，央行亦将灵活小量逆回购维稳资金面。不过，考虑到美联储加息预期强烈，且人民币加入SDR后料与国际市场联动加强，还需密切观察人民币汇率及资本跨境流动对境内流动性的影响。

中国重启首次公开发行(IPO)后的首批10只新股本周集中申购，其中八家网上申购日为周二，另两家分别为周一和周三。由于这批新股仍沿用预缴款制度，估计吸引数以万亿计的资金参与申购。 其中，周一进行网上申购的首只新股凯龙股份公告显示，网上网下合计冻资逾3,600亿元人民币，网上发行中签率低至0.22%，网下获配比例低至0.049%。

央行周二稍晚公布，11月对11家金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作共1,003亿元，期限六个月，利率3.25%；当月并开展常备借贷便利(SLF)操作0.5亿元，期限为隔夜，利率2.75%。

中国央行公开市场周二逆回购大幅放量，单日净投放400亿元人民币。业内人士表示，今日共有八只新股IPO网上申购，央行在冻结资金高峰日亦及时出手，平抑资金价格短期波动的意图凸显。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:54 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7652 1.7709 -0.57

七天 2.3274 2.3326 -0.52

14天 2.6203 2.6532 -3.29

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.8100 2.3850 +42.50

七天 2.4200 2.5000 -8.00

14天 2.4350 2.5050 -7.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7700 1.7700 +0.00

七天 2.3800 2.3800 +0.00

14天 2.8000 2.6700 +13.00

Shibor

其中:隔夜 1.7860 1.7880 -0.20

七天 2.2930 2.2940 -0.10

三个月 3.0420 3.0470 -0.50