中国个股：绿地与SOHO3Q和优办战略合作，商业办公楼运营搭上互联网

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透上海12月2日 - 中国最大房地产企业绿地控股 周三与SOHO中国 旗下SOHO3Q、互联网商业楼宇租赁平台--优办分别达成战略合作，使绿地的商业办公楼能够嫁接国内最大办公租赁互联网平台资源，推动公司运营“从传统向互联网”的升级。
绿地与这两家互联网企业的合作，首批项目确定在上海和北京的核心区域。绿地与SOHO3Q将在国内主要城市建设和运营一批共享办公空间；通过与优办的合作，绿地在上海和北京将获得逾300位专业办公顾问的服务。
SOHO3Q采用O2O（线上线下）模式和共享办公空间的商业模型，客户可以只租一张办公桌座位，租期低至一周，吸引中小企业及创业者移动办公。而优办是国内最大办公室租赁服务交易互联网平台，服务的办公楼已超过百栋。
绿地集团近年来在超高层办公楼和大型城市综合体等多个细分领域快速发展，本身拥有大量出租物业，截止9月末，绿地可供出租物业近160万平米。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。