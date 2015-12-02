中国个股：绿地与SOHO3Q和优办战略合作，商业办公楼运营搭上互联网

路透上海12月2日 - 中国最大房地产企业绿地控股 周三与SOHO中国 旗下SOHO3Q、互联网商业楼宇租赁平台--优办分别达成战略合作，使绿地的商业办公楼能够嫁接国内最大办公租赁互联网平台资源，推动公司运营“从传统向互联网”的升级。

绿地与这两家互联网企业的合作，首批项目确定在上海和北京的核心区域。绿地与SOHO3Q将在国内主要城市建设和运营一批共享办公空间；通过与优办的合作，绿地在上海和北京将获得逾300位专业办公顾问的服务。

SOHO3Q采用O2O（线上线下）模式和共享办公空间的商业模型，客户可以只租一张办公桌座位，租期低至一周，吸引中小企业及创业者移动办公。而优办是国内最大办公室租赁服务交易互联网平台，服务的办公楼已超过百栋。