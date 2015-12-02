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亚洲 | 2015年 12月 2日 星期三 12:27 BJT

标题新闻：泰国财长称该国经济今年仍可增长3%；财政部最新预测为增长2.8%，去年为0.9%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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