中国金融：固收市场创新品种发展迎窗口期，熊猫债与消费类ABS或将扩容

路透北京12月2日 - 人民币离/在岸利差变化和国内信用风险新特点，给中国债券市场创新品种的发展带来机遇。中诚信国际评级公司认为，未来，熊猫债市场将扩容，迎来快速发展期；此外，消费类贷款资产证券化(ABS)逐渐活跃。

中诚信国际介绍，今年以来，由于离岸人民币债券市场融资成本不断上升，而国内债券市场利率则不断下行，在岸与离岸收益率出现倒挂；受此影响，离岸人民币债券市场发行规模不断收窄。

“境内的债券牛市促使了境内收益率的不断降低，现在相对较低的利率促使更多的发行人来做熊猫债券。”中国银行投资银行与资产管理部产品经理朱磊在周二举行的穆迪-中诚信国际信用风险年会上称。

中诚信国际数据显示，截至2015年9月，中国共发行了七笔熊猫债，发行金额总计为61.3亿元人民币，在整个债券市场的占比为0.02%。

除了熊猫债，ABS在国内信用风险提高情况下亦有新发展。中诚信国际结构融资部总经理李燕表示，中国消费类贷款ABS基础资产违约率处于较低水平，发展有较大空间；而住房公积金贷款证券化将成为2016年亮点。

李燕表示，以汽车贷款、消费贷款等为基础资产的ABS项目发行近期非常活跃，这得益于中国消费类贷款ABS的基础资产违约率处于较低的水平。截至今年6月末，住房贷款ABS累计的违约率低于1%，车贷ABS违约则在0.5%左右。

中国人民大学经济研究所的所长毛振华认为，目前国内债务违约范围的扩大，刚性兑付正在被打破；违约的企业性质不光是民企，央企已经出现了；并且现在中国存在债券发行评级较高的问题。

信用显性隐性风险升高之下，消费类信贷ABS有出现发展空间。李燕介绍，从2012年重启资产证券化到今年11月20日，在已经发行的消费类信贷ABS中，从单数和规模上看，车贷都是占比相对来说比较大的，其次是住房贷款。

“住房类的贷款整体看不良率很低，并且资产质量比较高，因为有住房做一个抵押；而车贷一般是有汽车作为抵押，它的安全性相对也比较高。”李燕称。

中诚信国际介绍，目前，银行间市场共发行32单消费类信贷资产证券化产品，募集资金总额约907.16亿元。

一创摩根投行部创新业务主管王学斌认为，存量规模较大为发行以消费类贷款为基础的资产奠定了客观基础；2015年1-10月份消费类贷款总量约26万亿，其中长期贷款约17万亿。

此外，在消费类贷款ABS的基础资产创新上，环球律师事务所合伙人李文预计，住房公积金的贷款证券化将成为2016年资产证券化的亮点。