版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 2日 星期三 13:13 BJT

路透基点：天伦燃气1.5亿美元三年期贷款规模扩大至2.5亿美元--TRLPC

路透香港12月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，在香港上
市的燃气分销商中国天伦燃气控股有限公司1.5亿美元三年期贷款获得超
额认购后，现将贷款规模扩大至2.5亿美元。
    
    彰化银行香港支行、台湾银行香港支行和台湾土地银行香港支行为牵
头行兼簿记行。韩亚银行上海分行、印度国家银行香港分行、中国信托商
业银行、华南商业银行国际金融业务分行(OBU)、合作金库银行OBU担任牵
头行。彰化银行为额度代理行和协调行。
    
    七家银行作为主办行参贷，另外两家银行作为安排行参贷。交易已于
周一签署。
    
    利率与合并净债务/合并净未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBIT
DA)之比挂钩：若该比例为2倍或更高，则利率为伦敦银行间拆放款利率(L
IBOR)加码350个基点；该比例为1.5-1.9倍，则利率为加码325个基点；该
比例小于1.5倍，则利率为加码300个基点。
    
    按照350个基点的起步利率水平和2.75年的平均期限计算，银行的最
高综合收益为386.36个基点，前端费100个基点。贷款有展期两年的选项
，展期费为60个基点。
    
    天伦燃气董事长张瀛岑、两家海外子公司-- 天伦新能源有限公司和U
psky Holdings Ltd为贷款提供担保。(完)
  
 (编译 王颖；审校 郑茵)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐