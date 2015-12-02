路透基点：天伦燃气1.5亿美元三年期贷款规模扩大至2.5亿美元--TRLPC

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透香港12月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，在香港上 市的燃气分销商中国天伦燃气控股有限公司1.5亿美元三年期贷款获得超 额认购后，现将贷款规模扩大至2.5亿美元。 彰化银行香港支行、台湾银行香港支行和台湾土地银行香港支行为牵 头行兼簿记行。韩亚银行上海分行、印度国家银行香港分行、中国信托商 业银行、华南商业银行国际金融业务分行(OBU)、合作金库银行OBU担任牵 头行。彰化银行为额度代理行和协调行。 七家银行作为主办行参贷，另外两家银行作为安排行参贷。交易已于 周一签署。 利率与合并净债务/合并净未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBIT DA)之比挂钩：若该比例为2倍或更高，则利率为伦敦银行间拆放款利率(L IBOR)加码350个基点；该比例为1.5-1.9倍，则利率为加码325个基点；该 比例小于1.5倍，则利率为加码300个基点。 按照350个基点的起步利率水平和2.75年的平均期限计算，银行的最 高综合收益为386.36个基点，前端费100个基点。贷款有展期两年的选项 ，展期费为60个基点。 天伦燃气董事长张瀛岑、两家海外子公司-- 天伦新能源有限公司和U psky Holdings Ltd为贷款提供担保。(完) (编译 王颖；审校 郑茵)
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。