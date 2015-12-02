路透基点：天伦燃气1.5亿美元三年期贷款规模扩大至2.5亿美元--TRLPC

路透香港12月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，在香港上 市的燃气分销商中国天伦燃气控股有限公司1.5亿美元三年期贷款获得超 额认购后，现将贷款规模扩大至2.5亿美元。 彰化银行香港支行、台湾银行香港支行和台湾土地银行香港支行为牵 头行兼簿记行。韩亚银行上海分行、印度国家银行香港分行、中国信托商 业银行、华南商业银行国际金融业务分行(OBU)、合作金库银行OBU担任牵 头行。彰化银行为额度代理行和协调行。 七家银行作为主办行参贷，另外两家银行作为安排行参贷。交易已于 周一签署。 利率与合并净债务/合并净未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBIT DA)之比挂钩：若该比例为2倍或更高，则利率为伦敦银行间拆放款利率(L IBOR)加码350个基点；该比例为1.5-1.9倍，则利率为加码325个基点；该 比例小于1.5倍，则利率为加码300个基点。 按照350个基点的起步利率水平和2.75年的平均期限计算，银行的最 高综合收益为386.36个基点，前端费100个基点。贷款有展期两年的选项 ，展期费为60个基点。 天伦燃气董事长张瀛岑、两家海外子公司-- 天伦新能源有限公司和U psky Holdings Ltd为贷款提供担保。(完) (编译 王颖；审校 郑茵)