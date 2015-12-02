版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 2日 星期三 13:52 BJT

标题新闻：俄罗斯11月原油日产量为1,078万桶，与10月持平--能源部数据

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本。欲
浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐