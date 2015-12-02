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亚洲 | 2015年 12月 2日 星期三 13:53 BJT

澳洲股市：受获利了结打压小幅收低，但银行股涨势限制跌幅

路透悉尼12月2日 - 澳洲股市周三受获利了结打压收低0.15%，工业类股对大盘造成拖累，不过银行类股表现上佳，缩小了大盘跌幅。

指标S&P/ASX 200指数 下跌7.8点，收于5,258.3点。该指数周二收高近2%。(完)

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