日本央行副总裁岩田规久男周三表示，若新兴经济体情况进一步恶化，损及日本整体通胀上行的趋势，央行准备放宽货币政策，但日本通胀展望面临的风险没有上升到足够程度，不必立即扩大货币刺激计划。

澳洲央行总裁周三表示，澳洲面临又一年令人失望或温和的经济增长，不过如果考虑到澳洲经历过的矿业繁荣程度，这样的表现实际上“还不错”。

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周二表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)在12月会议上应使用手头的沟通工具，说清楚将逐步升息。

美联储理事布雷纳德周二表示，美联储应放慢升息的步伐，并称在其他央行维持宽松政策时，美联储收紧货币政策的能力可能存在局限性，美联储仍在试图厘清美国就业市场发出的混乱信号，同时看到并回应海外经济疲弱所带来的影响。

韩国央行周二公布的最近一次会议的记录显示，央行货币政策委员会的一位委员曾提议央行积极评估削减每年的政策会议数量。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点

基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点

亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调

贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点

一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.750% 2015年9月24日降12.5基点

担保放款融通利率2.125% 2015年9月24日降12.5基点

短期融通利率4% 2015年9月24日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点

隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.75% 2015年9月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点

附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点

欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点

(Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.35% 2015年7月2日降10基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点

存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.75% 2015年9月24日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点

非洲 南非 附买回利率6.0% 2015年7月23日升25基点