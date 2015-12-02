国际油市：油价下跌，受美国原油库存上升及中国经济前景疲弱拖累

“油市在OPEC会议前有些紧张，从现在到周五，将会呈现明显的区间波动，”悉尼OptionsXpress的市场分析师Ben Le Brun表示。

“和普遍看法相似，我们也认为12月4日的会议上不会明显改变政策，”摩根士丹利表示。

除了即将召开的OPEC会议，原油交易商仍关注不断增长的库存。

美国石油协会(API)数据显示上周美国原油库存增长160万桶。

美国政府的库存数据将于周三稍晚公布。

需求方面，分析师表示中国经济前景仍然疲弱。(完)

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