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亚洲 | 2015年 12月 2日 星期三 14:33 BJT

日本股市：日经指数在淡静交投中小跌，景气循环类股遭抛售

路透东京12月2日 - 日本股市日经指数周三在淡静交投中小幅收跌，在本周稍晚欧洲央行政策会议及美国就业数据等重大市场事件之前，投资者避免投资景气循环类股。

日经指数 收降0.4%至19,938.13点。

东证股价指数 走势震荡，收盘持平于1,602.26点。成交量温和，仅有18.9亿股换手，低于90天日均成交量23亿股。

JPX-日经400指数 跌0.1%至14,424.16点。(完)

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