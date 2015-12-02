《汇市简讯》欧洲盘初：亚股涨跌互见，美元兑除日本外亚币多走坚

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
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* 美元/日圆涨0.18%，欧元/美元跌0.23%，澳元/美元跌0.2%，新西兰元/美元跌0.18%
* 美元/韩元涨0.54%，美元/印度卢比涨0.21%，美元/离岸人民币跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.1710%
* 日股日经指数跌0.37%，中国沪综指尾盘涨2.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.05%，美国原油跌0.6%，伦敦期铜跌0.8%
* 澳洲第三季经济成长加速，得益于出口和消费者支出
* 美联储主席叶伦本周公开活动谈话可能强化升息论据
(完)
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全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 于春红)
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。