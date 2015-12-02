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亚洲 | 2015年 12月 2日 星期三 14:57 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：亚股涨跌互见，美元兑除日本外亚币多走坚

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* 美元/日圆涨0.18%，欧元/美元跌0.23%，澳元/美元跌0.2%，新西兰元/美元跌0.18%

* 美元/韩元涨0.54%，美元/印度卢比涨0.21%，美元/离岸人民币跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.1710%

* 日股日经指数跌0.37%，中国沪综指尾盘涨2.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.05%，美国原油跌0.6%，伦敦期铜跌0.8%

* 澳洲第三季经济成长加速，得益于出口和消费者支出

* 美联储主席叶伦本周公开活动谈话可能强化升息论据

(完)

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全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 于春红)

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