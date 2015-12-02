台湾债市：10年增额券殖利率量增收低，但标售变数令下方空间受限

* 美债偏多，104/12R测前低未果 * 殖利率曲线平滑化，需求大于供给 * 明日104/12R殖利率暂看在1.125-1.15% 路透台北12月2日 - 台湾10年104/12期增额公债 发行前交易殖利率周三 收低，但收敛盘中跌幅。交易员表示，因美债走势偏多带动，但殖利率已来到相对低位且有 标售变数，多空角力令成交量较上日明显扩增。 10年现券104/12与五年券104/13殖利率微幅收高，但20年券104/14 却持续 走低。交易员认为，这显示市场对未来利率走势看法温和，且难有通膨风险，台债殖利率曲 线料将持续平缓化。 〞104/12R卡在标债变数，但包括五年冷券、20年券的需求还是蛮强的。〞一位大型证 券商交易主管说。 他认为，以近期债市走势偏多来看，已经有银行在为明年进行布局。今年受公司债发行 偏少影响，整体略显供不应求。展望明年，虽然政府有意扩大财政支出刺激景气，但整体财 政状况持续改善使得债务需求降低，企业也因景气不佳筹资意愿低落，在此情形下，筹码供 给恐怕还是无法满足市场需求。 另一大型金融机构交易主管也指出，债市需求大于供给的环境一时难以改善，尤其银行 因房屋贷款、企业授信等业务萎缩，迫使庞大资金挪移至公债市场寻求替代收益，也将使得 殖利率难见弹升机会。 针对台债短线走势，一证券商交易员认为，周四欧洲央行公布利率决策、周五美国非农 就业报告公布，接下来下周二又要标售104/12R，在诸多事件影响下，债市料以盘整等待变 数厘清。 交易员预估，明日五年公债104/13期殖利率区间在0.70-0.73%；10年公债104/12二度增 额券发行前交易主交投则料在1.125-1.15%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 +0.15 0.7125% *0.7080-0.7125% 5.00 10 104/12R -0.29 1.1391% *1.1270-1.1440% 229.50 *表创该券发行以来殖利率低位 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 1.7200 10 104/12 1.1400 5 104/13 0.7125 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)