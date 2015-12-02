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亚洲 | 2015年 12月 2日 星期三 15:14 BJT

台湾债市：10年增额券殖利率量增收低，但标售变数令下方空间受限

* 美债偏多，104/12R测前低未果
    * 殖利率曲线平滑化，需求大于供给
    * 明日104/12R殖利率暂看在1.125-1.15%

    路透台北12月2日 - 台湾10年104/12期增额公债 发行前交易殖利率周三
收低，但收敛盘中跌幅。交易员表示，因美债走势偏多带动，但殖利率已来到相对低位且有
标售变数，多空角力令成交量较上日明显扩增。
    
    10年现券104/12与五年券104/13殖利率微幅收高，但20年券104/14 却持续
走低。交易员认为，这显示市场对未来利率走势看法温和，且难有通膨风险，台债殖利率曲
线料将持续平缓化。
    
    〞104/12R卡在标债变数，但包括五年冷券、20年券的需求还是蛮强的。〞一位大型证
券商交易主管说。
    
    他认为，以近期债市走势偏多来看，已经有银行在为明年进行布局。今年受公司债发行
偏少影响，整体略显供不应求。展望明年，虽然政府有意扩大财政支出刺激景气，但整体财
政状况持续改善使得债务需求降低，企业也因景气不佳筹资意愿低落，在此情形下，筹码供
给恐怕还是无法满足市场需求。
    
    另一大型金融机构交易主管也指出，债市需求大于供给的环境一时难以改善，尤其银行
因房屋贷款、企业授信等业务萎缩，迫使庞大资金挪移至公债市场寻求替代收益，也将使得
殖利率难见弹升机会。
    
    针对台债短线走势，一证券商交易员认为，周四欧洲央行公布利率决策、周五美国非农
就业报告公布，接下来下周二又要标售104/12R，在诸多事件影响下，债市料以盘整等待变
数厘清。
    
    交易员预估，明日五年公债104/13期殖利率区间在0.70-0.73%；10年公债104/12二度增
额券发行前交易主交投则料在1.125-1.15%。      
 
         收盘价                  涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年       期别                  (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                   
   5     104/13                   +0.15      0.7125%  *0.7080-0.7125%       5.00
  10    104/12R                   -0.29      1.1391%  *1.1270-1.1440%     229.50
    *表创该券发行以来殖利率低位
    
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         30      104/11                      没有成交
         20      104/14                        1.7200
         10      104/12                        1.1400
          5      104/13                        0.7125
          3       104/1                      没有成交
          2      104/10                      没有成交
 (完)             

 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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