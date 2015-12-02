人民币衍生品：境内美元掉期曲线基本持稳，监管层干预预期仍在

路透北京12月2日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三基本走平，延续本周平稳趋势。交易员称，远掉市场本周跟随即期走势少有波动，周一开始的IPO影响亦有限。虽贬值预期日盛，料干预预期下短期仍持稳。

他们并表示，央行在远掉市场延续了即期市场的思路，在一定点位有支撑。周一A股重启IPO后短端略走高，但随后逐渐平复。长端仍有上行压力，但忌惮央行干预，市场料呈“自律”式区间波动。

离岸资金则相对紧张，CNH一年期掉期点 小幅走升至逾三个月新高，两岸价差扩大至逾800点。

“SPOT不动，掉期也没太有机会，...，没有有方向出来，短端这边钱也不紧，央行的工具挺多的，对短期流动性冲击手段多的很，所以IPO的影响非常有限。”一外资行交易员表示。

他并指出，离岸掉期短端要看金管局是否提供流动性，长端在人民币入篮SDR后仍存上涨压力。

另一股份行交易员指出，从外管局的数据来看，今年远掉市场购汇盘略多，但需求受央行政策抑制。

北京时间16:30，美元/人民币一周期掉期 报30个点子，一个月期 报123个点子，一年期 报1,125个点子，较上周五分别上涨13.21%、下跌5.38%和持平。

中国银行间市场周三早盘主要回购利率较上日微幅下行。交易员表示，近期大行出资较为充分，且央行通过逆回购及定向工具稳定流动性预期，市场平稳度过IPO申购高峰期，预计后半周资金面压力将进一步趋缓。